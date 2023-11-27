Sony開發護理機械人 與長者聊天唱歌測溫

電子設備商Sony最近在東京江東區的日本科學未來館，展出名為HANAMOFLOR的機械人，能夠與長者聊天交流、唱歌，甚至測量體溫。

機械人高83厘米，重約20公斤，採用兒童般容易親近的容貌設計，能夠在看

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