Sony開發護理機械人 與長者聊天唱歌測溫 行政人員版 2023/11/27 分享： 分享： 電子設備商Sony最近在東京江東區的日本科學未來館，展出名為HANAMOFLOR的機械人，能夠與長者聊天交流、唱歌，甚至測量體溫。 機械人高83厘米，重約20公斤，採用兒童般容易親近的容貌設計，能夠在看 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 IG全球開放功能 可下載Reels短片 今日 IG全球開放功能 可下載Reels短片 企業開發新AI模型 按圖片內容生成影片 2023/11/24 企業開發新AI模型 按圖片內容生成影片 Bard AI更新功能 解讀YouTube影片 2023/11/24 Bard AI更新功能 解讀YouTube影片 Klook強化網站內容 採Google Cloud生成式AI 2023/11/23 Klook強化網站內容 採Google Cloud生成式AI 世界新聞攝影賽修例 禁提交AI生成圖片 2023/11/23 世界新聞攝影賽修例 禁提交AI生成圖片 創新科技及應用 科技行業 科研 日本 機械人 Sony 硬件 科技硬件