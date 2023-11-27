施政報告全票過 良政善治展新貌

天道酬勤！行政長官李家超的不懈努力，終於贏來回報。上周五（24日），立法會在無票反對的結果下，通過了2023年施政報告致謝議案。李家超當日對議案通過表達感謝，並表示今年施政報告以「拼經濟謀發展惠民生添幸福」為主題，除了在過去一年施政的基礎上提出有更深更廣的內容，亦闡述了香港需要發展的新領域和新方向。李家超還稱，這份施政報告是對香港未來的展望和承諾，其政策措施是經詳細考慮市民和社會各界的意見後而制定，是一份屬於每一位市民的施政報告。

據悉，連續3日的致謝議案辯論分為「維護國家安全與着力提高治理水平」、「不斷增強發展動能」、「切實排解民生憂難」及「共同維護和諧穩定與青年興則香港興」4個環節，在20小時14分鐘的辯論中，88名立法會議員分別就自身領域發表建議，最終議案獲得全票通過。

立法會議員對施政報告認同度如此之高，應該說在香港是史無前例的。那麼，應該如何看待這個結果呢？不妨從以下幾個角度觀察。

報告質量高 彰顯「當家人」新境界

施政報告以無反對票的結果通過，首要原因是這份報告質量高。主要體現在以下幾個方面：

一是胸懷「國之大者」，注重構建基本法實施機制。香港基本法是一部好法律，但回歸以來一直沒有建好基本法的落實機制，令基本法的要求長期「懸空」，讓別有用心之人鑽了空子。2023年施政報告最大亮點，是在構建基本法實施機制上有大突破。比如提出2024年內完成「23條立法」，明確了「時間表」；提出成立「愛國主義教育工作小組」，協調政府部門和非政府機構推動國民教育；成立「弘揚中華文化辦公室」，專責策劃及舉辦推廣中華文化和歷史的活動；明年起舉辦「中華文化節」，還設立兩所博物館介紹國家和抗戰歷史。這些舉措是從強國建設和民族復興的高度、從履行憲制責任的角度謀劃香港未來，跳出了「香港思維」，施政理念達到新境界。

二是聚焦發展要務，多方用力強「動能」。發展是解決一切問題的根本。自2019年下半年以來，香港經濟持續低迷，急需止跌回升。施政報告提出一系列刺激香港經濟增長、優化營商的措施，包括八大中心建設、北部都會區建設、樓市印花稅「減辣」、發展「總部經濟」，「搶企業」、「搶人才」，等等。既有中長期規劃，也有近期舉措，力圖從不同領域發力，做強香港的發展動能。

三是排解民生憂難，措施務實接地氣。與上一份施政報告一樣，這份施政報告把解決「住房難」作為惠民生的重點之一，措施更加細緻。比如針對人們關注的「劏房問題」，特區政府將專門成立「解決劏房問題」工作組，加大推進力度。同時，對於基層醫療、提高生育率、婦女發展、長者安老等問題，施政報告列舉了若干措施。報告還強調，特區政府會持續推動青年發展，繼續積極落實及完善《青年發展藍圖》內的160多項措施。

總體來看，這份以「拼經濟謀發展惠民生添幸福」為主題的施政報告，彰顯了李家超作為特區「當家人」的責任擔當。報告質量高，這是立法會認同度高的前提和基礎。

強化政府執行能力 展管治新風

施政報告以無反對票的結果通過，另一個重要原因是，李家超及特區政府就任以來，體現出「以做實事為原則、以結果為目標」的管治新風，呈現出兩大特點：

一是「搶」字當頭拼經濟。首先是「搶企業」。從去年12月底到今年9月底，有30多個大型企業來到香港，將帶來300億元的投資，創造1萬個就業崗位。這些企業還答應把上下游其他公司也帶來，建立一個蓬勃的「生態圈」和產業鏈。其次是「搶人才」。從去年12月到現在，特區政府共收到18萬宗人才輸入申請，其中超過11萬宗已被批准，已有超過7萬人抵港，遠超過當初預計的3.5萬人的目標。還有是「搶機遇」，今年以來，李家超兩次帶隊出訪中東和東南亞，簽署了大量合作協議，並贏得了東盟國家支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）。中東也表現出對香港國際金融中心的濃厚興趣，中東的未來投資倡議（Future Investment Initiative，FII）研究所將於12月在香港舉辦峰會。

做實事+做成事 力求施政新作為

二是「實」字墊底惠民生。比如「住房難」、「用地難」是香港最大的民生難事，特區政府成立土地及房屋供應統籌組和公營房屋項目行動工作組，由司長級官員負責，專責全方位推動土地及房屋供應。現在，已覓得足夠土地滿足10年所需的房屋單位數目。又比如，今年疫情結束後，「財爺」陳茂波深入調研後發現，經過3年疫情的折騰，市民手頭拮据，本地消費也需提振，在他主導下，政府又一次推出「消費券計劃」，給市民送上一個大禮包。

這份施政報告出台前，特區政府用3個月時間舉辦超過40場諮詢會，聽取民意，表現出解決民生難題的誠意和決心。這一切，令立法會議員相信，新一份施政報告提出的措施能落到實處、目標能如期實現，給這份施政報告打了一個高分。

2023年施政報告是在充分徵集民意的基礎上形成的，綜觀這份報告，突出了3個着力重點：「安」、「興」、「惠」，而落腳點是「添幸福」。

市民最大的心願是幸福指數不斷提升，而這一切取決於3點：社會安寧、經濟發展、民生改善。施政報告的重點正是這3個方面。

從一個「安」字看，施政報告明確23條立法的時間表、推展愛國主義教育，都是着眼於處理好「一國」和「兩制」的關係，因為，這是香港實現長治久安的根本。如果「一國」和「兩制」的關係處理不好，香港遲早還會發生2019年的「黑暴」事件。如果「平安之都」淪為「動亂之地」，既無法保安定和諧的生活環境，也無法保香港已有的國際地位，一切都會歸零。

從一個「興」字看，施政報告在推進經濟發展方面着墨較多，並非某些人所說的「只講國安，不講發展」。報告涉及發展的內容，既有「加法」，在創新科技領域加大支持力度；也有「減法」，在刺激樓市等方面採取減稅的辦法。既有融入國家大局的舉措，積極參與粵港澳大灣區建設；也有吸引外來投資的舉措，比如落實「資本投資者入境計劃」。圍繞「興」字多角度施策，並非毫無作為。

從一個「惠」字看，施政報告大篇幅涉及民生話題。這些話題不僅切中市民關切，在破解難題上還有很多新「打法」，比如在解決「安老」問題上，報告提及了推進「跨境養老」的新舉措。這說明，政府以「做實事，造成事」的態度改善民生。

如果用一個簡單的數學公式來展示施政報告的邏輯，可以這樣寫：「安+興+惠=添幸福」。這其中涉及到「安」的內容比重合適，並非某些人所說的「重點只在國安上」、「欠民心」、「無靈魂」。

當然，施政報告以無反對票的結果通過，並非這個報告就十全十美，無可挑剔，個別人士對報告提出了一些意見和建議，政務司司長陳國基總結發言時表示，會和同事積極跟進相關措施的落實。

十三屆全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、中央港澳辦主任夏寶龍今年4月來港考察調研。他在香港「全民國家安全教育日2023」開幕典禮上的致辭中講到：「當前香港進入『愛國者治港』的時代，這正是愛國愛港力量同心同德、大有可為的時代。大家應當好好把握、積極作為，對行政長官和特別行政區政府的施政舉措，應該給予支持，多提建設性的意見和建議，助力特別行政區政府有效破解深層次矛盾和問題，展現愛國愛港力量的新擔當、新作為、新氣象。」

2023年施政報告致謝議案在立法會全票通過，正正體現了「新擔當、新作為、新氣象」，彰顯出香港良政善治的新風貌。

▲ 作者認為行政長官李家超的不懈努力，終於贏來回報，今年施政報告致謝議案在立法會全票通過，正正體現了「新擔當、新作為、新氣象」，彰顯出香港良政善治的新風貌。（資料圖片）