  • 21°C
香港時間 : 20231127日 (週一) 01:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

施政報告全票過 良政善治展新貌

評論 2023/11/27

分享：

分享：

天道酬勤！行政長官李家超的不懈努力，終於贏來回報。上周五（24日），立法會在無票反對的結果下，通過了2023年施政報告致謝議案。李家超當日對議案通過表達感謝，並表示今年施政報告以「拼經濟謀發展惠民生添幸福」為主題，除了在過去一年施政的基礎上提出有更深更廣的內容，亦闡述了香港需要發展的新領域和新方向。李家超還稱，這份施政報告是對香港未來的展望和承諾，其政策措施是經詳細考慮市民和社會各界的意見後而制定，是一份屬於每一位市民的施政報告。

據悉，連續3日的致謝議案辯論分為「維護國家安全與着力提高治理水平」、「不斷增強發展動能」、「切實排解民生憂難」及「共同維護和諧穩定與青年興則香港興」4個環節，在20小時14分鐘的辯論中，88名立法會議員分別就自身領域發表建議，最終議案獲得全票通過。

立法會議員對施政報告認同度如此之高，應該說在香港是史無前例的。那麼，應該如何看待這個結果呢？不妨從以下幾個角度觀察。

報告質量高 彰顯「當家人」新境界

施政報告以無反對票的結果通過，首要原因是這份報告質量高。主要體現在以下幾個方面：

一是胸懷「國之大者」，注重構建基本法實施機制。香港基本法是一部好法律，但回歸以來一直沒有建好基本法的落實機制，令基本法的要求長期「懸空」，讓別有用心之人鑽了空子。2023年施政報告最大亮點，是在構建基本法實施機制上有大突破。比如提出2024年內完成「23條立法」，明確了「時間表」；提出成立「愛國主義教育工作小組」，協調政府部門和非政府機構推動國民教育；成立「弘揚中華文化辦公室」，專責策劃及舉辦推廣中華文化和歷史的活動；明年起舉辦「中華文化節」，還設立兩所博物館介紹國家和抗戰歷史。這些舉措是從強國建設和民族復興的高度、從履行憲制責任的角度謀劃香港未來，跳出了「香港思維」，施政理念達到新境界。

二是聚焦發展要務，多方用力強「動能」。發展是解決一切問題的根本。自2019年下半年以來，香港經濟持續低迷，急需止跌回升。施政報告提出一系列刺激香港經濟增長、優化營商的措施，包括八大中心建設、北部都會區建設、樓市印花稅「減辣」、發展「總部經濟」，「搶企業」、「搶人才」，等等。既有中長期規劃，也有近期舉措，力圖從不同領域發力，做強香港的發展動能。

三是排解民生憂難，措施務實接地氣。與上一份施政報告一樣，這份施政報告把解決「住房難」作為惠民生的重點之一，措施更加細緻。比如針對人們關注的「劏房問題」，特區政府將專門成立「解決劏房問題」工作組，加大推進力度。同時，對於基層醫療、提高生育率、婦女發展、長者安老等問題，施政報告列舉了若干措施。報告還強調，特區政府會持續推動青年發展，繼續積極落實及完善《青年發展藍圖》內的160多項措施。

總體來看，這份以「拼經濟謀發展惠民生添幸福」為主題的施政報告，彰顯了李家超作為特區「當家人」的責任擔當。報告質量高，這是立法會認同度高的前提和基礎。

強化政府執行能力 展管治新風

施政報告以無反對票的結果通過，另一個重要原因是，李家超及特區政府就任以來，體現出「以做實事為原則、以結果為目標」的管治新風，呈現出兩大特點：

一是「搶」字當頭拼經濟。首先是「搶企業」。從去年12月底到今年9月底，有30多個大型企業來到香港，將帶來300億元的投資，創造1萬個就業崗位。這些企業還答應把上下游其他公司也帶來，建立一個蓬勃的「生態圈」和產業鏈。其次是「搶人才」。從去年12月到現在，特區政府共收到18萬宗人才輸入申請，其中超過11萬宗已被批准，已有超過7萬人抵港，遠超過當初預計的3.5萬人的目標。還有是「搶機遇」，今年以來，李家超兩次帶隊出訪中東和東南亞，簽署了大量合作協議，並贏得了東盟國家支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）。中東也表現出對香港國際金融中心的濃厚興趣，中東的未來投資倡議（Future Investment Initiative，FII）研究所將於12月在香港舉辦峰會。

做實事+做成事 力求施政新作為

二是「實」字墊底惠民生。比如「住房難」、「用地難」是香港最大的民生難事，特區政府成立土地及房屋供應統籌組和公營房屋項目行動工作組，由司長級官員負責，專責全方位推動土地及房屋供應。現在，已覓得足夠土地滿足10年所需的房屋單位數目。又比如，今年疫情結束後，「財爺」陳茂波深入調研後發現，經過3年疫情的折騰，市民手頭拮据，本地消費也需提振，在他主導下，政府又一次推出「消費券計劃」，給市民送上一個大禮包。

這份施政報告出台前，特區政府用3個月時間舉辦超過40場諮詢會，聽取民意，表現出解決民生難題的誠意和決心。這一切，令立法會議員相信，新一份施政報告提出的措施能落到實處、目標能如期實現，給這份施政報告打了一個高分。

2023年施政報告是在充分徵集民意的基礎上形成的，綜觀這份報告，突出了3個着力重點：「安」、「興」、「惠」，而落腳點是「添幸福」。

市民最大的心願是幸福指數不斷提升，而這一切取決於3點：社會安寧、經濟發展、民生改善。施政報告的重點正是這3個方面。

從一個「安」字看，施政報告明確23條立法的時間表、推展愛國主義教育，都是着眼於處理好「一國」和「兩制」的關係，因為，這是香港實現長治久安的根本。如果「一國」和「兩制」的關係處理不好，香港遲早還會發生2019年的「黑暴」事件。如果「平安之都」淪為「動亂之地」，既無法保安定和諧的生活環境，也無法保香港已有的國際地位，一切都會歸零。

從一個「興」字看，施政報告在推進經濟發展方面着墨較多，並非某些人所說的「只講國安，不講發展」。報告涉及發展的內容，既有「加法」，在創新科技領域加大支持力度；也有「減法」，在刺激樓市等方面採取減稅的辦法。既有融入國家大局的舉措，積極參與粵港澳大灣區建設；也有吸引外來投資的舉措，比如落實「資本投資者入境計劃」。圍繞「興」字多角度施策，並非毫無作為。

從一個「惠」字看，施政報告大篇幅涉及民生話題。這些話題不僅切中市民關切，在破解難題上還有很多新「打法」，比如在解決「安老」問題上，報告提及了推進「跨境養老」的新舉措。這說明，政府以「做實事，造成事」的態度改善民生。

如果用一個簡單的數學公式來展示施政報告的邏輯，可以這樣寫：「安+興+惠=添幸福」。這其中涉及到「安」的內容比重合適，並非某些人所說的「重點只在國安上」、「欠民心」、「無靈魂」。

當然，施政報告以無反對票的結果通過，並非這個報告就十全十美，無可挑剔，個別人士對報告提出了一些意見和建議，政務司司長陳國基總結發言時表示，會和同事積極跟進相關措施的落實。

十三屆全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、中央港澳辦主任夏寶龍今年4月來港考察調研。他在香港「全民國家安全教育日2023」開幕典禮上的致辭中講到：「當前香港進入『愛國者治港』的時代，這正是愛國愛港力量同心同德、大有可為的時代。大家應當好好把握、積極作為，對行政長官和特別行政區政府的施政舉措，應該給予支持，多提建設性的意見和建議，助力特別行政區政府有效破解深層次矛盾和問題，展現愛國愛港力量的新擔當、新作為、新氣象。」

2023年施政報告致謝議案在立法會全票通過，正正體現了「新擔當、新作為、新氣象」，彰顯出香港良政善治的新風貌。

作者認為行政長官李家超的不懈努力，終於贏來回報，今年施政報告致謝議案在立法會全票通過，正正體現了「新擔當、新作為、新氣象」，彰顯出香港良政善治的新風貌。（資料圖片）

撰文 : 屠海鳴 全國政協港澳台僑委員會副主任、香港新時代發展智庫主席、暨南大學「一國兩制」與基本法研究院副院長、客座教授

欄名 : 評論

最新專欄文章 更多

打破階層界限 從根源解決「數碼鴻溝」
今日
打破階層界限 從根源解決「數碼鴻溝」
五光十色的12．10
2023/11/25
五光十色的12．10
高瞻遠矚破迷失 港不虞重蹈日本覆轍
2023/11/25
高瞻遠矚破迷失 港不虞重蹈日本覆轍
古寺也賣萌 企業「以變應變」求創新
2023/11/24
古寺也賣萌 企業「以變應變」求創新
三藩市APEC會議側記
2023/11/24
三藩市APEC會議側記
立法會 施政報告 李家超 一國兩制 基本法 夏寶龍 國民教育 資本投資者入境計劃 大灣區 印花稅

上一篇文章

世界急轉右 預視特朗普再登基？

下一篇文章

打破階層界限 從根源解決「數碼鴻溝」

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？