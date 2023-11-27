打破階層界限 從根源解決「數碼鴻溝」

行政長官李家超在去年提出兩年後政府服務全面電子化，在今年施政報告中再次強調。回想疫情期間，部分長者及弱勢社群在使用「安心出行」時遇上困難。當電子政府服務範圍不斷擴大，本港部分群體未有受惠於科技進步，甚至「數碼鴻溝」愈陷愈深，不僅構成社會問題，也有違發展智慧城市改善市民生活品質的本意。

筆者認為，需要先就本港出現的「數碼鴻溝」現象作深入研究及分析，找出真正遇到問題的群體及主要原因，針對性作出建議及措施，才能從根源上解決問題，讓科技回到方便市民生活的位置上。

開發程式 連繫長者與照顧者

據筆者所知，特區政府推出過多輪長者數碼外展計劃，到老人院及社區中心教長者使用智能電話。所以，當筆者看到某個網上社交平台今年1月公開數據，指全港60歲以上長者約有25%是其用戶時，並不感到意外。

筆者認為，該數字反映出本港部分長者對於智慧城市或數碼科技可能已有一定認識，而需要政府及社會更加關注的是需要被照顧的長者。

疫情期間，政府亦要在「安心出行」中加入同行者「疫苗通行證」的功能，證明部分長者需要的不是教曉他們使用智能電話，而是讓科技「適老化」支援長者及其照顧者。

筆者建議，進一步優化現時支援長者的數碼計劃，擴大社創基金下樂齡科技平台的功能，鼓勵及資助香港資訊科技界開發針對長者及照顧者需要的應用程式，透過科技協助連繫照顧者與被照顧者，減少長者的孤獨感，亦減輕照顧者的壓力。

資助弱勢社群購買智能產品及相關應用程式，固然能解決硬件上的問題，可是卻解決不了低收入家庭學童，較家庭經濟條件較好的學童少機會接觸到新科技的事實。科技發展太快，即使本港中小學設有STEAM課程，也難追上技術的演進。久而久之，兩者在資訊及通訊科技培育方面的差距會愈來愈大，影響到將來就業及發展。

助低收入家庭學童 學新科技

筆者留意到，香港註冊的慈善機構SEED FOUNDATION發現，為不同背景的學生提供平等的資訊及通訊科技教育，補充學校未必涉及的技能，是可以打破社會階級造成的學習界限。因此筆者建議，政府可以考慮委託慈善機構與商界合作，選取一些市場需要的最新技能，如人工智能、雲計算等，編輯為課程，安排有需要的低收入家庭學童學習，讓他們掌握最新的基本科技及知識，及早為未來數碼時代做好準備，從根源解決未來可能發生的「數碼鴻溝」問題。

筆者相信，不同群體在應用科技時遇上困難均有其主要原因，只有經過深入研究及分析，破解問題核心，並提供針對性的解決方案，難題都能迎刃而解。

▲ 疫情期間，部分長者使用「安心出行」時遇上困難；當電子政府服務範圍不斷擴大，「數碼鴻溝」恐愈陷愈深。（資料圖片）