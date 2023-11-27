世界急轉右 預視特朗普再登基？

德國人最近忙到爆，忙在懺悔。

100年前，1923年11月8日，納粹黨領袖希特拉發動慕尼黑「啤酒館暴動」，率衝鋒隊進軍遊行，旨在政變推翻魏瑪共和國（一戰後德國政府），只是警隊火力充沛，希特拉逃過一劫但被捕入獄，寫了一本《我的奮鬥》。

85年前，1938年11月9日，汲取了奪權失敗經驗、選舉進入國會並成功修憲、用民主方式成為獨裁者已經5年的希特拉，感到時機已經成熟，借駐法國外交官遭一名不滿驅逐政策的德裔猶太青年刺殺，炮製「水晶之夜」。衝鋒隊帶着普遍反猶的德國群眾，對猶太人打砸搶燒殺，活着的關入集中營，種族滅絕正式展開。

善果非惟善出之 民主可致不民主

2023年，德國一面懺悔，一面為了表達懺悔，背着血流成河的加沙，躺平以色列一方。柏林一邊舉辦總統撑場的挺以集會，一邊用「有煽動反猶危險」為由禁止聲援巴勒斯坦遊行。就算美國樂見加沙暫時停火，德國外長也堅持出來打卡：「停火有礙以色列自衛」。

德國政經歷史社會學家韋伯（Max Weber，1864-1920）說過：「善果者惟善出之，惡果者惟惡出之，然而實情往往相反。任何不明白這點的都是政治嬰兒。」簡而言之，民主可以導致不民主，善良也可以產生邪惡。

歷史潮流像個鐘擺。本文無意用希特拉類比今天任何政客，但世界經過數十年全球化、包容、合作的大發展時期，累積問題正陸續爆發，世界加速重新右轉，各國逐漸變得封閉、排外、民粹，而實現這轉變的手段並非武裝奪權，正是民主選舉。

「荷蘭特朗普」勝選 明反穆斯林

阿根廷選出極右「無政府資本主義經濟學家」米萊（Javier Milei）當總統後，再次輪到歐洲政壇地震。

「荷蘭特朗普」維爾德斯（Geert Wilders）上周爆冷，率自由黨拿下大選最多議席，有機會成為荷蘭首位極右首相。

荷蘭這次令人震驚，因為維爾德斯打正旗號反穆斯林照樣勝選，顛覆了西方多年來「做也一定不能說」的宗教種族歧視禁忌。維爾德斯曾公開侮辱穆斯林並被判罪，他今次揚言要「去伊斯蘭化」、封殺可蘭經、阻止移民入境、停止接受庇護申請，固然還少不了舉辦脫歐公投。

自由黨極右立場令其在政壇受到孤立，維爾德斯能否拉攏他黨組成內閣、當上首相尚有變數，然而歐洲右轉趨勢已明顯不過。多國極右政黨都高歌猛進，邁向執政寶座似乎只是時間問題。

去年瑞典、今年芬蘭、西班牙大選，曾經的邊緣小黨如今都獲得主流影響力。就連死死懺悔的德國也出現鬆動，極右新選項黨在10月兩場地區選舉取得驚人成績，勢有機會在2025年大選成為最大黨。

意大利更吹起新法西斯風潮，去年選出「墨索里尼以來最右」政府。總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則頗懂得包裝，至今表現得和傳統保守派差不多，在反移民方面尚未有太大動作，但這會否只是權宜之計？

特被指「說話像納粹」 民調仍領先

當然還有明年美國大選。這場牽動全球的民主選舉，實際上只由幾個搖擺州的少數人拍板。特朗普再度入主白宮至少是五五波，令人必須正視。

特朗普官非纏身，不斷囂張攻擊司法系統及一切「非我族類」，引來總統拜登批他「說話像個納粹」，競選工程最終確有可能自爆而滅。不過正如各地選舉顯示，候選人愈瘋狂愈受歡迎，特朗普在多個搖擺州民調都領先，反觀拜登因為加沙戰爭失去一批重要左翼與穆斯林支持，兩人勝負難料。

美國心理學家馬斯洛（Abraham Maslow）需求層次理論指出，人的需求金字塔底3層是生理、安全、歸屬感，只有這些獲得滿足，才會追求尊重、認知、審美、自我實現與超越的高層需求。

納粹當年將白人基督徒的千年反猶傾向煽動起來（不獨德國反猶，只是戰勝國洗白了自己），大背景是1930年代西方經濟大蕭條，加上德國認為受到一戰後凡爾賽體系不公正待遇，德國從新興工業國淪為絕對貧困，老百姓積蓄因通脹失控一文不值。這種情況下，答應重現國家輝煌的出色演講家最易獲得支持，分薄資源的外來者（尤其猶太人擅長金融）最易受到針對。

現在，全球化繁榮所累積問題正在湧現。發達國數十年來未及時轉型，適應不了全球製造業重心轉移，原本的工人和中產階級受到摧毀，資本家獨自品嘗肥美果實，社會結構趨向兩極，移民則在不斷增加。

荷蘭現屆聯合政府就是因為無法就收緊移民達成一致，宣告解散提前大選。但人民現在的決定卻讓主流政黨無法接受，陷入了民主的悖論。

受害者變加害者 恐以國助推極右

美國移民比例雖在發達國中不算特別高（與荷蘭都是約15%），可是投資再培訓工人比歐洲還少。經合組織（OECD）數據顯示，美國用於勞工市場的公共開支，長年少於GDP 0.5%，遠低於西歐普遍的1%到4%。特朗普高喊「讓美國再次偉大」，聲言踏平一切擋在中間的東西（不管是移民、法官、左翼、中國，還是盟國），深獲保守派基層白人支持，其實不難理解。

還不得不說以色列。這個原本的極右受害者，恐正因自身極右行為，令世界加速重新走向極右，作繭自縛。

以色列憑着美國輿論保護傘，數十年如一日地迫害巴勒斯坦而逍遙法外。但以方得意忘形，所作所為已遠超美國維繫保護傘成本，指向事情勢必來個大反轉。

以色列將一切不同聲音歸類為「支持哈馬斯」，甚至貼上「納粹」標籤，如此吵着吵着，不排除會把真納粹吵出來。從烏克蘭到美國，歐美各地納粹血統組織和政黨，甚至打正旗號的納粹分子，都明擺着那裏，普通民眾對猶太人的反感則與日俱增！對白人基督徒而言，非我族類的又豈止穆斯林？

世界向右急轉彎，上次教訓記好嗎？無奈歷史潮流擺來擺去，人類還是毫無長進！

▲ 各地選舉顯示，候選人愈瘋狂愈受歡迎，美國前總統特朗普（圖）在多個搖擺州民調都領先，反觀總統拜登因為加沙戰爭失去一批重要左翼與穆斯林支持，兩人勝負難料。（法新社圖片）