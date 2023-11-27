區選投票率 曾國衞為何說「樂觀」？

新制下首個區議會選舉，港府在宣傳、催票力度遠超往屆。在連建制普遍不看好投票率之際，政制及內地事務局局長曾國衞卻話「樂觀」，又預告，投票日官員會「洗樓」呼籲選民投票。

之所以對區選投票率感樂觀，曾國衞話上

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