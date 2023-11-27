區選投票率 曾國衞為何說「樂觀」？ 政治版 2023/11/27 分享： 分享： 新制下首個區議會選舉，港府在宣傳、催票力度遠超往屆。在連建制普遍不看好投票率之際，政制及內地事務局局長曾國衞卻話「樂觀」，又預告，投票日官員會「洗樓」呼籲選民投票。 之所以對區選投票率感樂觀，曾國衞話上 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 團體豪花20萬 「有獎問答」谷區選 2023/11/25 團體豪花20萬 「有獎問答」谷區選 月薪逾10萬 有議員竟要求加4成 2023/11/24 月薪逾10萬 有議員竟要求加4成 共享基金會5歲 助7千白內障人士復明 2023/11/23 共享基金會5歲 助7千白內障人士復明 谷區選「無所不用其極」 建制憂適得其反 2023/11/22 谷區選「無所不用其極」 建制憂適得其反 灣仔區直選 新民黨工聯會聯手？ 2023/11/21 灣仔區直選 新民黨工聯會聯手？ 政治 區議會選舉 政制及內地事務局 李家超 曾國衞 立法會選舉 楊潤雄 公務員事務局 楊何蓓茵 長洲