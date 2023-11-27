  • 21°C
香港時間 : 20231127日 (週一) 01:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

區選投票率 曾國衞為何說「樂觀」？

政治版 2023/11/27

分享：

分享：

新制下首個區議會選舉，港府在宣傳、催票力度遠超往屆。在連建制普遍不看好投票率之際，政制及內地事務局局長曾國衞卻話「樂觀」，又預告，投票日官員會「洗樓」呼籲選民投票。

之所以對區選投票率感樂觀，曾國衞話上

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

最新專欄文章 更多

團體豪花20萬 「有獎問答」谷區選
2023/11/25
團體豪花20萬 「有獎問答」谷區選
月薪逾10萬 有議員竟要求加4成
2023/11/24
月薪逾10萬 有議員竟要求加4成
共享基金會5歲 助7千白內障人士復明
2023/11/23
共享基金會5歲 助7千白內障人士復明
谷區選「無所不用其極」 建制憂適得其反
2023/11/22
谷區選「無所不用其極」 建制憂適得其反
灣仔區直選 新民黨工聯會聯手？
2023/11/21
灣仔區直選 新民黨工聯會聯手？
政治 區議會選舉 政制及內地事務局 李家超 曾國衞 立法會選舉 楊潤雄 公務員事務局 楊何蓓茵 長洲

上一篇文章

指國安議題全港性 曾國衞：可放諸地區

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？