中信里昂穩中求進　加息尾聲宜部署短久期資產

市場普遍預期明年美國聯儲局繼續加息的可能性較低，中信里昂資產管理有限公司投資經理馬韜相信，在加息周期見頂開始配置短久期的債券型投資產品是一個不錯的投資策略。「從加息頂端進入降息通道時，債券類型的投資產品可以提供一個具吸引力的絕對收益率。由於過去一年是處於利率倒掛的情況，在利率正常化的過程中，利率將會出現一些波動，同時亦需要關注宏觀因素對趨勢的影響。」

中信里昂資產管理有限公司（中信里昂資管）是中信證券國際有限公司於香港設立的唯一一個海外資產管理平台，為客戶提供基金、專戶、投資顧問服務、基金/專戶綜合管理服務。中信里昂資管為投資者提供多元化、國際化的投資視野，管理的資產類別包括股票、債券、另類資產、大類資產配置、多幣種投資等，投資業務遍及中國和非中國的地區，包括亞洲、歐洲、美國等市場。

穩中求勝 前瞻決策建基風險管理

中信里昂資管的團隊向來以穩中求進的風格見稱，馬韜表示中信里昂資管視風險管控為投資的一個首要因素，透過識別風險、控制風險、量化風險，從風險中尋找機會。他續以2022年初為例：「我們的團隊認為2022年是一個持續下行的情況，基於我們的經驗、嚴格的投資流程和風險管理體系，我們對整體房地產市場作出一個判斷，在2022年的第一季將所有房地產倉位沽出。現在回看，這個決定是做對了。」與此同時，面對2022年環球加息帶來的經濟壓力，中信里昂資管亦對旗下的基金進行利率對沖。

「對於資產管理來說，風險管控永遠是第一要務。」馬韜舉例，中信里昂資管的投資流程從底層信用分析、宏觀因子等各層均有嚴謹的研究方法，配合全天候運作的風險管理系統、團隊每日的投資決策反思，訂立行之有效的投資邏輯，並確保投資團隊對風險有更好的把控。

市場轉向減息 優質短債攻守得宜

中信里昂資管善於捕捉宏觀經濟因素帶來的潛在機遇，在今年針對投資者兩到三年的投資需求，推出了「中信里昂短久期中國債券基金」和「中信里昂美元貨幣基金」。

馬韜以攻守得宜來形容短久期債券基金：「在這個時間段，我們判斷整體市場已經接近加息頂部，未來要切換到減息的階段，在這個轉換過程中，短久期的債券基金相對於一般的貨幣類型基金，更能受惠於利率下行帶來的好處。」

中信里昂短久期中國債券基金所持有債券的信用評級主要是投資級別*，平均久期（Duration，亦稱存續期）不超過3年，而當前的利率情況，正處於加息到減息的轉換過程中，利率曲綫可能會相對陡峭，並帶來較大的波動，配置短久期債券基金，由於債券久期是可控的，令波動相對可控，非常符合中信里昂資管穩中求進的理念。他續指投資債券產品會承受信用風險，但團隊在底層信用分析上兼具境內、境外融合的優勢，能深度覆蓋投資標的信用基本面：「雖然過去的歷史數據不能代表未來，但是中信里昂資管自成立以來，並沒有出現過信用資質惡化對投資組合帶來的重大負面影響，所以我們在信用分析上有自己的優勢。」

馬韜相信這類型的產品適合在過去一兩年在高速加息環境下，投資於定期或貨幣基金的投資者向債券切換的過程中配置。他透露，在今年年底開始，中信里昂短久期中國債券基金有意採取每季度派息**。截至2023年10月底，組合的到期收益率***為6.51%，比較符合大眾投資者一到兩年的投資需求。

貨幣市場基金靈活投資 流動性佳

中信里昂資管的團隊預計受到通脹影響，短期利率會維持在高位一段時間，美元貨幣市場基金適合有流動性管理需求、風險偏好低且希望均衡配置的投資者。馬韜指，中信里昂底層信用分析研究和覆蓋是廣且深的，屬於團隊的一大強項：「一般貨幣基金的底層資產是由定存或存款證等組成，而中信里昂的貨幣基金準入銀行均經過嚴格的把控和監管，確保所選擇的銀行是比較具資質，安全性相對較高。」他續指相比較銀行定期存款對流動性的影響，貨幣基金有較高的流動性，可以在指定時間內隨時贖回，相對便利。

了解更多

中信里昂短久期中國債券基金

中信里昂美元貨幣基金

認購渠道

▲ 中信証券經紀(香港)有限公司

▲ 中信銀行（國際）inMotion動感銀行

*數據來源：中信里昂短久期中國債券基金2023年10月月報。

**每季度作出分派（如有）。基金的董事會可酌情決定子基金是否進行任何股息分派及派息金額。概無保證會作定期分派，亦不保證作出分派時將派付的金額。股息可從相關股份類別的資本中派付，或實際上從資本中派付，並可能導致子基金的每股資產淨值即時減少。

***數據來源：中信里昂短久期中國債券基金2023年10月月報。到期收益率是指一項債券現金流的當前價值與其市價（包括累計利息）的折讓率。基金的平均到期收益率，是基金個別債券持倉的到期收益率以資產凈值計的加權平均。計算並不包括費用及開支。到期收益率並非基金回報之準則。不表示基金的實際表現或投資者所收取的收益。

聲明：

1.投資涉及風險，而中信里昂短久期中國債券基金和中信里昂美元貨幣基金（「該等分支基金」）未必適合每一個人。過去的表現並不代表未來的表現。該等分支基金的單位價格及其收益（如有）可跌亦可升。投資者所做的投資可能並無回報/或蒙受重大虧損。概無保證可取回全部投資金額。

2.中信里昂短久期中國債券基金須承受主要風險包括：一般投資風險，與低於投資等級或無評等債務證券相關的風險，與債務證券相關的風險（包括利率風險，信貸/對手方風險，降級風險，信貸評級/信貸評級機構風險，主權債務風險，點心債券市場風險，估值風險），集中風險，投資於中國內地市場的風險，與中國銀行間債券市場及債券通相關風險，貨幣風險，人民幣貨幣及折算風險，與售後回購交易相關的風險，與逆回購交易相關風險，與從資本分派股利及/或實際分派股利相關的風險等。就分派類別而言，董事可酌情決定子基金是否進行任何股息分派及派息金額。然而，概無保證會做定期分派，亦不保證作出分派時將派付的金額。股息可從相關股份類別的資本中派付，或實際上從資本中派付，從資本中支付股息及/或實際上從資本中支付股息相當於退回或提取投資者原始投資或該原始投資應佔的任何資本收益的一部分。任何此類分派可能會導致每股淨值即時減少。

3.中信里昂美元貨幣基金須承受主要風險包括：一般投資風險，與銀行存款相關風險，與短期貨幣市場工具/債務證券相關的風險，集中風險，新興市場風險，與中國銀行間債券市場及債券通相關風險，與透過QFI制度作出投資相關風險，中國內地稅務風險，貨幣風險，與投資衍生工具及對沖相關風險，人民幣貨幣及折算風險，與逆回購交易相關風險等。投資者應注意，購買子基金的股份不等同於將資金存入銀行或接受存款公司。子基金的每股資產凈值並非恆定不變，不保證投資本金的償還。基金經理並無責任按銷售價值贖回股份。子基金不受香港金融管理局的監督。

4.在作出任何投資决定前，請參閱該等分支基金之銷售文件，以便獲得進一步資料，包括投資目標及政策、收費及支出以及風險因素。

5.本文件並非就內文提及的任何證券提供建議、邀請或招攬買賣該等證券。任何意見及預測僅反映於特定時間對市場環境的評估，並可因應市況而作出變更。概不保證作出的任何預測將會實現。閣下不應僅就此文件提供的資料而作出投資決定，並請向財務顧問諮詢獨立意見。

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