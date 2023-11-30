第三屆TERA-Award大賽 打造綠色獨角獸孵化平台

作為一家建基本港的百年能源企業，香港中華煤氣有限公司（下稱煤氣公司）多年來致力推動綠色低碳經濟發展，履行對社會和環境的責任及承諾。今年，該公司再度夥拍國家電力投資集團有限公司合辦第三屆TERA-Award「碳汭未來」智慧能源創新大賽（下稱TERA-Award大賽）。煤氣公司首席投資總裁陳英龍鼓勵有意展示創新能源項目的企業或團隊及早報名，並期望今屆賽事能吸引更多地區的項目參與。

煤氣公司積極進行綠色能源技術的研發，並在全球投資和孵化零碳科技創新企業，實現大量「從0到1」的成功例子。陳英龍表示，作為一家擁有160年歷史的能源公司，煤氣公司在社會和環境發展中責無旁貸，而公司主席李家傑博士亦有熱誠和能力去解決全球環境與能源問題。「大家不難發現李博士過去的投資其實一直是在進行綠色創業，我們既是『從0到1』的例子，亦透過其他渠道包括TERA-Award大賽，為全球零碳科技創新企業打造孵化平台。」

▲ 陳英龍分享煤氣公司如何身體力行，實現「從0到1」的綠色創業。

構建平台 延續綠色創業策略

陳英龍透露，李家傑博士一直關注綠色能源科技的創新方向，並持續就相關項目進行布局和投資，包括於2018年投資史丹福大學崔屹教授創建的新興儲能公司EnerVenue，在儲能技術領域尋求創新突破；另外又作為首批投資者和聯合創始人成立RISC-V開源晶片企業賽昉科技。「2021年，李博士更發起TERA-Award大賽，透過賽事構建的平台，滙聚全球零碳科技創新企業和團隊，在科技創新的路上同行。」

過去兩屆TERA-Award大賽成功招募來自超過41個國家和地區、共483個的零碳科技創新項目。陳英龍直言，參賽團隊若能在賽事中脫穎而出，固然是一種肯定和認同，但他強調賽事給參賽者的得着不只於此，只因它是一個集應用場景、投資、獎金於一體的全球化創業服務平台。

三大優勢促成初創企業孵化平台

誠然，大賽的專業評審團會於芸芸項目中選出金、銀、銅及多個優異獎項，而冠軍項目可獲得100萬美元巨額獎金，惟陳英龍表示，對大部分創新企業和團隊來說，他們在資金以外更渴望覓得理想的應用場景，讓研發項目能夠在實際環境中應用，甚至「落地」與商界接軌。

「煤氣公司擁有160年的悠久歷史，集團網絡龐大，能夠給予獲獎團隊豐富的應用場景，進行實地測試。此外，無論是公司主席以至公司的管理層在培育和管理企業上具備豐富的經驗，例如我投身能源投資領域亦有20年的時間，我們能夠陪伴這些創新團隊成長，為他們的發展提供適切的建議。」陳英龍補充，獲獎企業雖然可獲得獎金，但他相信煤氣公司在引入投資者方面的經驗對他們更有吸引力。

今年初，煤氣公司有份投資、主要從事可持續發展航空燃料（SAF）業務的怡斯萊（EcoCeres）便成功引入私募基金貝恩資本為戰略投資者；至於上述新興儲能公司EnerVenue早前亦獲沙特阿美旗下創投子公司Aramco Ventures注資，反映煤氣公司的投資項目獲得全球頂級投資機構肯定，能有效協助初創企業引入具實力的投資者，實現融資需要。

6大參賽範疇 鼓勵更多應用方案

第三屆TERA-Award大賽以「尋找零碳科技新力量」為主題，涵蓋6大參賽範疇，包括「可再生能源」、「儲能及能源轉化」、「碳中和」、「氫能」、「能源數字化」，以及今年新增的「綠色智慧城市」範疇。

談及新增範疇的原因，陳英龍直言除了配合社會需要以外，亦期望藉此尋求和鼓勵更多方面的零碳應用方案。「大賽中的各個範疇都是我們，以至市場關注的焦點。而從歷屆賽事經驗所得，不少參賽的創新團隊並非為獎項或獎金而報名，他們其實是想藉賽事平台展示或推廣其研究，讓更多人認識有關項目並獲得更多應用機會。」

陳英龍舉例指出，首屆TERA-Award大賽的銅獎項目——安全及低成本的液流電池，負責有關項目的Luquos Energy Limited（易池新能有限公司）董事長盧怡君教授乃香港中文大學機械與自動化學系教授，並在電池研究領域擁有15年的豐富經驗，而她參與賽事的原因之一，正是受煤氣公司與崔屹教授的合作吸引，期望藉平台助其公司和研究項目邁向另一層次。

▲ 陳英龍鼓勵全球初創企業及創新項目團隊參與賽事，共同推動綠色低碳經濟發展。

▲ TERA-Award大賽讓更多人認識獲獎項目並獲得更多應用機會。

即日起至12月17日接受報名

除了本港團隊與企業以外，過去賽事亦有來自日本、北歐、中東及韓國的團隊與企業參賽。面對氣候問題已成為全球人士的共同議題，陳英龍期望今屆賽事能夠吸引更多來自不同地區的團隊參與，為全球孕育更多綠色獨角獸。

陳英龍鼓勵全球初創企業及創新項目團隊參與賽事，但提醒參賽項目須具備原創的技術和專利，以及考慮其應用場景。「TERA-Award大賽並非科學或科學家獎項，我們着重項目的應用，評審團在考慮項目創新性的同時，更注重它如何助全球實現減碳目標。」

第三屆TERA-Award「碳汭未來」智慧能源創新大賽即日起至12月17日接受報名，冠軍得主可獲得高達100萬美元獎金，而獲獎團隊亦有機會獲投資者及企業協助落實參賽項目，並與不同領域的專家、知名導師、投資方進行交流，讓有關項目得以迅速成長和落實應用。獎項詳情可瀏覽官方網站 https://tera-award.life。

（特約）