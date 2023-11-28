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明星祝賀視頻

副刊版 2023/11/28

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緬北軍頭詐騙老大們有眾多明星拍片幫他們賀壽，也就帶出另一門獨特產業，叫明星祝賀視頻。祝賀性質的視頻，是這個短平快網絡視頻時代的產物，也可說是另一樣劣品。口味低俗，用語粗糙，有時是呃神騙鬼，但求博下眼球，同時也印證參與者的搵快錢意識。

之前最流行的其實是非洲黑人歌舞舉牌小視頻，在非洲大平原，找來一班黑人兒童跳舞唱歌，舉着中文祝頌語的牌，拍成十幾秒小視頻，發回中國，讓買家可方便傳給想要恭賀的人。這門勾當後來因被揭發有種族歧視和欺詐當地人的成分，被全網封殺。

而不可不知的是，其實祝賀小視頻的種類和市場不小，找明星名人拍攝就是另一熱門選擇。打開淘寶，搜一下「祝福視頻」就會有由幾十元到上千元（人民幣，下同）不等的種類。如果想找名人，當然表面上看不到，需和客服溝通一輪。然後他們就會發一段樣本出來，可能是十秒八秒，有明星對鏡頭說「祝誰誰誰福如東海，壽比南山，天天開心」之類，而視乎知名度，報價可以去到幾萬元甚至十萬元。這種視頻一般會出現在那些年會、領導生日宴之上。

問題是，真能找到一綫明星去錄嗎？那些樣本看來是真的，但不代表明星就那麼容易找，因為樣本裏的明星可能只是某次俾面派對錄製。但當然，也不排除有明星為了搵快錢或給面子（講幾句詞不到十秒能收起碼幾萬元吧，也不是難事；至於，面子該是給問他去錄的身邊人而非自己真識得串詞中要祝福的人），都有可能會錄。

這種視頻也有明確目標買家，一般給老人家的，會找東北二人轉的藝人，找明星的話，則給中青年。更年輕的就得找網紅名人美女去錄。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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