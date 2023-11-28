  • 22°C
香港時間 : 20231128日 (週二) 03:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Drama Queen

副刊版 2023/11/28

分享：

分享：

Drama Queen是這樣的一類人：在一班人裏頭，總要將人家的注意力和焦點搶到放在自己身上方會罷休。他們要藉製造誇張的情景或情緒去令人注意，通常都是靠「表演」一個問題去令在場人士非得停晒手去關心或注視她不可。例如：一、大家本來很開心聚會，Drama Queen甫「出場」即哭哭啼啼、訴說近日委屈，搞到眾人個個要停晒口聽其冤屈和安慰她。二、有些Drama Queen一出現就大嗌頭暈身㷫要暈低，大家當然馬上表示關心，實則其聲浪中氣十足。三、見過在宴會上，忽有人大嗌「我唔見咗嘢呀！」，搞到成場人要為她大費周章；首先，那件失物細到講出都覺失禮，二來在人家喜慶宴會上，不分莊閒搶fo（focus）。一個人要去到好唔知，先會做出這樣失禮之事。

心理學層面上，這類喜歡做Drama Queen的人格，屬於「戲劇化人格異常」（Histrionic Personality Disorder）的病態人格，他們都有以下特徵：一、有要被人注意的強烈慾望；二、會用極端戲劇化的手段去成為眾人焦點；三、沒有「失禮」之意識，總之能成功搶fo就是好；四、有時甚至會用到情緒勒索的行為；五、當自己不能成為焦點時，會感到不開心、不忿氣或不甘心；五、戲劇性的情緒，誇張的表情或動作；六、自以為好有人緣，其實現實剛剛相反；七、患者多數為女性。

戲劇化人格異常通常是成長過程中有缺失，導致自我形象極低，所以要靠製造戲劇化的情緒或場景去博取注意，而且容不下比自己更光芒、更多人關心的人，心理不平衡。有人問，若遇Drama Queen，應如何處理？我會答：根本毋須處理。因為：一、她的成長缺失，我們不能彌補；二、她的人格，我們亦無法改變，因此，每次遇到有Drama Queen又開壇表演，嘻嘻，睇戲便是。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

如何經營快樂退休生活？
2023/11/27
如何經營快樂退休生活？
香港應有的氣質
2023/11/24
香港應有的氣質
退休變牢騷阿伯？
2023/11/23
退休變牢騷阿伯？
有交帶與沒交帶
2023/11/22
有交帶與沒交帶
年輕人成騙徒目標
2023/11/21
年輕人成騙徒目標
利嘉敏 職場技能 職場文化 風險管理

上一篇文章

乾冷天氣的護膚

下一篇文章

內外的挑戰

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？