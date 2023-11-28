Drama Queen

Drama Queen是這樣的一類人：在一班人裏頭，總要將人家的注意力和焦點搶到放在自己身上方會罷休。他們要藉製造誇張的情景或情緒去令人注意，通常都是靠「表演」一個問題去令在場人士非得停晒手去關心或注視她不可。例如：一、大家本來很開心聚會，Drama Queen甫「出場」即哭哭啼啼、訴說近日委屈，搞到眾人個個要停晒口聽其冤屈和安慰她。二、有些Drama Queen一出現就大嗌頭暈身㷫要暈低，大家當然馬上表示關心，實則其聲浪中氣十足。三、見過在宴會上，忽有人大嗌「我唔見咗嘢呀！」，搞到成場人要為她大費周章；首先，那件失物細到講出都覺失禮，二來在人家喜慶宴會上，不分莊閒搶fo（focus）。一個人要去到好唔知，先會做出這樣失禮之事。

心理學層面上，這類喜歡做Drama Queen的人格，屬於「戲劇化人格異常」（Histrionic Personality Disorder）的病態人格，他們都有以下特徵：一、有要被人注意的強烈慾望；二、會用極端戲劇化的手段去成為眾人焦點；三、沒有「失禮」之意識，總之能成功搶fo就是好；四、有時甚至會用到情緒勒索的行為；五、當自己不能成為焦點時，會感到不開心、不忿氣或不甘心；五、戲劇性的情緒，誇張的表情或動作；六、自以為好有人緣，其實現實剛剛相反；七、患者多數為女性。

戲劇化人格異常通常是成長過程中有缺失，導致自我形象極低，所以要靠製造戲劇化的情緒或場景去博取注意，而且容不下比自己更光芒、更多人關心的人，心理不平衡。有人問，若遇Drama Queen，應如何處理？我會答：根本毋須處理。因為：一、她的成長缺失，我們不能彌補；二、她的人格，我們亦無法改變，因此，每次遇到有Drama Queen又開壇表演，嘻嘻，睇戲便是。