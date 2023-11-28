中美鬥而不破 經濟能否「超美」？

中美重新開始對話，將兩國關係從極限拉扯中拽回軌道，在「鬥而不破」的原則下尋找新的平衡。在兩個強權大國新一輪競爭與合作關係開始之際，國際社會也關注着一個老問題：中國經濟還能超越美國嗎？

35學者 15位同意華GDP終將超美

事實上，這個問題幾乎伴隨着中國快速發展和融入國際化的整個過程。2003年中國剛加入世界貿易組織（WTO）時，GDP只有美國的14%，當時高盛預測中國將在2041年超越美國，成為全球最大經濟體。隨着北京舉辦奧運，年均增速達10%左右，到2010年末，中國GDP已快速追至美國的40%，經濟界將超越的時間點普遍提早到2028至2030年。

不過，在2015年內地股災和人民幣大幅貶值加速資本外流，這一趨勢得以改變。《經濟學人》智庫認為中國要到2032年才會超越美國。再後來，中美貿易戰開打、中國經濟進入下行通道、新冠疫情來襲、人口負增長確立……2021年中國GDP已經達到了美國的77%，但2022年和2023年上半年，這一數字重新擴大為71%和65%。彭博經濟在今年預測，隨着中國經濟復甦失去動力，增長疲軟，可能永遠不會超越美國，成為世界第一大經濟體。

無論是中國還是美國經濟界，對於中國還能否超越美國的話題始終樂此不疲，隨着中美元首近期實現會晤，展露善意，以及中美經濟在2024年的走向可能實現逆轉--美國大概率走向收縮，中國則走在改善的路上，該話題的熱度也重新升溫。

為此，美國《外交事務》雜誌近期集中採訪了35名經濟學者，就「以名義國內生產總值（GDP）為衡量標準，中國經濟最終將在規模上超過美國」的觀點進行調查，答案分為「強烈同意」、「同意」、「中立」、「不同意」和「強烈不同意」5個層次，其結果對於現階段觀察中美經濟具有參考價值。

未來強勁增長 需注重政策改革

從結果看，35人中選擇「同意」和「強烈同意」的共有15人，選擇「反對」和「強烈反對」的13人，中立的有7人，基本上勢均力敵。其中，給出最高10分信心分的是北京大學新結構經濟學研究院院長、世界銀行前首席經濟學家林毅夫，他給的理由是中國人口規模是美國的4倍之多，中國的人均GDP沒有理由達不到美國的125%，尤其是中國的發展模式是利用市場競爭激發企業家精神，並允許國家幫助企業家克服技術創新和產業升級中的市場失靈。

其他選擇「強烈同意」或「同意」的學者，普遍認為中國將「或早或晚」地超越美國，即使短期遇到一些問題，如房地產泡沫，但未來經濟增速還會回到5%至6%之間，遠高於美國的2%，因此除非中美之間爆發一場大規模的熱戰，否則很難改變這一趨勢。

不過這些學者認為，中國未來10至20年的強勁增長需要政策改革，如支持民營企業，否則中國人口的低增長最終會重新扭轉經濟規模排名。

結構問題遏生產率 須覓新動力

而選擇「強烈不同意」的，是目前也在北京大學擔任金融學教授的卡內基國際和平研究院的資深研究員佩蒂斯（Michael Pettis），他認為中國已經承認存在深層次結構性失衡的問題，但該問題尚未得到解決。一旦中國決定，或迫於債務壓力處理和解決這些失衡問題，中國想要維持高GDP增長率的唯一途徑就是國內財富轉移，這並非不可能，但在政治上會有一些爭議。

其他人則認為，這些結構性問題正在抑制中國的生產率，如果在將經濟轉向消費驅動型模式方面無法取得進展，那麼中國經濟很可能永遠無法躋身全球第一。不過，與選擇「同意」的人一樣，這些學者也認為中國能否超越美國，取決於是否啟動國內改革，只要中國改變目前不合理的經濟政策，進行深層次改革，尋找到新的增長動力，中國GDP還是能夠超越美國的。

▲ 國家主席習近平（右）會晤美國總統拜登（左），取得多方面成果，將兩國關係從極限拉扯中拽回軌道。（新華社資料圖片）