以市場驅動 提升應用科技教育

李家超特首在新一份施政報告提出：「政府會推動成立應用科學大學，大力提升職業專才教育獲得大學學位地位，為有志在專業技術發展的青年建立康莊大道，達到行行出狀元的目標。應用科學大學會與專業技術業界緊密合作，在課程內融入豐富的實習和職場學習機會，加強栽培學生的應用能力。」短短一段話，寥寥百餘字，意味深遠，從不同的角度解讀，有可能產生不同的政策推動效果。

關注應用科學大學 能否助就業

高等教育界可能看到的是，政府計劃資助並擴大高等教育，增加大學學額，自資院校有機會獲得政府資源升格為大學，高等教育產業化有了新的發展空間。

學生和家長可能看到的是，將來有機會直接讀大學，而不用在形如雞肋的副學士學位上掙扎；但新的問題是，讀了應用科學大學，是否對就業有幫助？薪酬水平是否令人滿意？職業發展是否有前景？

商界科創界可能看到的是，公司招聘會有了更多的人才選擇，但問題是香港是否有相應的職位需求？又或者應用科學大學培養的人才是否滿足相關崗位的能力需要？

應用科技專業人才的培養和市場投放，通常需要一個科創產業生態及供應鏈的支撑。以阿里巴巴構建的電子商務產業生態為例，當年阿里巴巴搭建出2B的外貿撮合電商平台，並以杭州為中心，向中小企業發達的浙江各市縣輻射，獲得企業客戶入駐平台，隨着客戶愈來愈多，應用科技人才的需求就出現了，圍繞電商平台，實現全生態的電子化運營，從企業入駐、商品發布、市場營銷、交易管理、支付管理、物流管理、信用維護等，需要大量的科技應用人才。

阿里搭平台 院校紛育電商人才

於是浙江很多省內大學，尤其是職業技術學院，紛紛開辦配合市場需要的電子商務專業，培養市場迫切需要的電商運營專業人才，一批批按市場切實需要定向培養，並經過產業實踐訓練的畢業生，走入了電商生態的就業市場。

隨着阿里巴巴業務從2B轉向2C的淘寶，電商運營實用人才的需求持續猛增，可以說電商產業生態中，絕大多數的從業者都可視為應用科技人才。隨着互聯網產業模式的不斷發展，所有產業幾乎都需要對接互聯網，沒有資訊科技應用運營能力，在就業市場的空間會愈來愈小。

驅動型政府+產業生態 吸人才

香港青年人的培養，應以市場為前提，以市場作驅動，沒有產業生態做基礎，沒有市場價值為支撑，人才的培養就是空中樓閣。香港政府努力調整小政府的角色，希望轉型成為驅動型政府，核心着力點應該在「造市」，只要市場熱鬧起來，人才就會自己轉型，趨之若鶩。科技產業範疇十分廣泛，選擇哪些科技行業建立產業生態，並能夠為較廣泛的青年人創造科技應用的職業機會，是個具挑戰性的難題。但筆者認為，「虛擬貨幣」不是一個好的選擇！

▲ 施政報告提出，政府會推動成立應用科學大學，大力提升職業專才教育獲得大學學位地位，為有志在專業技術發展的青年建立康莊大道。（資料圖片）