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美英等18國簽協議 推動開發「設計安全」AI

行政人員版 2023/11/28

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人工智能發展愈快，所帶來的潛在危機亦愈大。為確保AI免遭惡意利用，美、英等18個國家日前簽署協議，推動企業開發「設計安全」的AI系統，確保客戶和大眾的安全。

路透社報道，美、英、德、意、澳、波蘭、以色列

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欄名 : 科技新知

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