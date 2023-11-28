美英等18國簽協議 推動開發「設計安全」AI 行政人員版 2023/11/28 分享： 分享： 人工智能發展愈快，所帶來的潛在危機亦愈大。為確保AI免遭惡意利用，美、英等18個國家日前簽署協議，推動企業開發「設計安全」的AI系統，確保客戶和大眾的安全。 路透社報道，美、英、德、意、澳、波蘭、以色列 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 AI運動畫筆 圖片主體「動起來」 今日 AI運動畫筆 圖片主體「動起來」 Sony開發護理機械人 與長者聊天唱歌測溫 2023/11/27 Sony開發護理機械人 與長者聊天唱歌測溫 IG全球開放功能 可下載Reels短片 2023/11/27 IG全球開放功能 可下載Reels短片 企業開發新AI模型 按圖片內容生成影片 2023/11/24 企業開發新AI模型 按圖片內容生成影片 Bard AI更新功能 解讀YouTube影片 2023/11/24 Bard AI更新功能 解讀YouTube影片 科技行業 創新科技及應用 人工智能 美國 英國 澳洲 新加坡 德國 軟件 意大利