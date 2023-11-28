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從未北上港青 劉光源鼓勵走走看看

政治版 2023/11/28

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港人北上熱潮持續，在剛過去的周六有30萬港人赴內地。話雖如此，仍有部分港青從未涉足內地，中聯辦副主任劉光源昨日鼓勵「首行族」，到內地走一走、看一看。

港澳青年訪京 丁薛祥接見

香港青年聯會本月中旬安排港澳

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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