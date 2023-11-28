從未北上港青 劉光源鼓勵走走看看 政治版 2023/11/28 分享： 分享： 港人北上熱潮持續，在剛過去的周六有30萬港人赴內地。話雖如此，仍有部分港青從未涉足內地，中聯辦副主任劉光源昨日鼓勵「首行族」，到內地走一走、看一看。 港澳青年訪京 丁薛祥接見 香港青年聯會本月中旬安排港澳 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 區選投票率 曾國衞為何說「樂觀」？ 2023/11/27 區選投票率 曾國衞為何說「樂觀」？ 團體豪花20萬 「有獎問答」谷區選 2023/11/25 團體豪花20萬 「有獎問答」谷區選 月薪逾10萬 有議員竟要求加4成 2023/11/24 月薪逾10萬 有議員竟要求加4成 共享基金會5歲 助7千白內障人士復明 2023/11/23 共享基金會5歲 助7千白內障人士復明 谷區選「無所不用其極」 建制憂適得其反 2023/11/22 谷區選「無所不用其極」 建制憂適得其反 政治 中聯辦 丁薛祥 民建聯 政務司 區議會選舉 夏寶龍 卓永興 羅家英 馬逢國