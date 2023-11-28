首屆「香港財經論壇」昨日舉行，特首李家超提及香港多方面優勢，認為在法治保障下，投資者、企業家可在港大展鴻圖。中聯辦主任鄭雁雄則強調，堅持國際化特色，是香港揚名立萬的成功密碼。

鄭雁雄形容，語言無障礙、文

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