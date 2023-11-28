鄭雁雄：國際化特色 港揚名成功密碼 李家超指法治保障 利投資者在港大展鴻圖 政治版 2023/11/28 分享： 分享： 首屆「香港財經論壇」昨日舉行，特首李家超提及香港多方面優勢，認為在法治保障下，投資者、企業家可在港大展鴻圖。中聯辦主任鄭雁雄則強調，堅持國際化特色，是香港揚名立萬的成功密碼。 鄭雁雄形容，語言無障礙、文 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 相關文章 陳茂波：金融創科 港短中期兩大引擎 今日 陳茂波：金融創科 港短中期兩大引擎 馬時亨：看好港財管 倡簡化上市手續 今日 馬時亨：看好港財管 倡簡化上市手續 太古白德利：未來十年 千億投資中港 今日 太古白德利：未來十年 千億投資中港 你可能感興趣 陳茂波：金融創科 港短中期兩大引擎 今日 01:00 陳茂波：金融創科 港短中期兩大引擎 馬時亨：看好港財管 倡簡化上市手續 今日 01:00 馬時亨：看好港財管 倡簡化上市手續 太古白德利：未來十年 千億投資中港 今日 01:00 太古白德利：未來十年 千億投資中港 李家超 中聯辦 中國 香港 經濟 大灣區 一帶一路 人民幣國際化 人民幣 銀行