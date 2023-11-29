港免疫與感染研究中心與日立遠東合作　推動全球醫療創新 類器官培養自動化

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香港免疫與感染研究中心（C2i）與日立遠東及其合作公司於日前簽署兩份諒解備忘錄，包括推動類器官細胞培養自動化，並在細胞外分泌體大規模量產研究方面建立長期合作和夥伴關係。是次合作目的通過疾病平台篩選治療候選藥物，及開發治療急性肺損傷分子，系統自動化亦可大大減少研發所需的人手、時間和成本。
位於香港科技園的C2i，是創新科技署的InnoHK創新香港研發平台旗下28間頂尖研發實驗室之一，平台旨在將香港發展成為環球科研合作中心，而今次透過與國際知名機構日立的合作，正好利用創科成果，推動國際間的醫療創新發展。香港科技園行政總裁黃克強表示，科技園致力創造和協調行業與研究機構之間的協作，推動本地與國際在醫療創新方面的合作，有助在香港建立一個蓬勃發展的創新科技生態系統圈，他言：「C2i與國際知名企業公司日立遠東的合作，在香港和中國自動化器官培養和大規模生產細胞外分泌體，結合創科業界和學術界的創造成果，確立研究和實際應用之間的關鍵橋樑，對生物科技行業至關重要。」
減少研發人手和成本
類器官是指利用幹細胞培養出類似人體構造的器官，以進行各種藥物、病毒等測試，並分析細胞間的相互作用。C2i首席研究員陳志偉指每個人對藥物反應不同，而類器官可以利用更接近人類身體的方式進行測試，而有研究顯示類器官上的數據可以取代試驗動物模型，避免臨床試驗時功虧一簣。陳志偉亦言團隊最近亦發現可以利用採集鼻腔或鼻咽拭子樣本，以獲取足夠幹細胞，用來制作人類呼吸系統的類器官。
可是，類器官製作過程複雜，需時長達48小時，完成後還要額外時間培養器官，整個過程當中更需要大量的專業人士。陳志偉表示：「以往類器官只能小規模製作，一個同事最多負責四至五個，透過日立遠東的自動化系統有效縮短一半製作時間，亦可作大規模生產，一方面減省研究成本和人手，另一方面亦可避免人為出錯，同時確保每個步驟達至一致標準。」
類器官已發展數年，仍有龐大的發展潛力。C2i董事總經理、港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文表示，現時類器官測試中已包括新冠變異病毒株等予世衛作風險評估，至於未來商業化仍需要其他國際知名的企業進一步推動發展，今次與日立遠東合作正是踏出了一步。他有望將疾病平台普及化，讓市民能夠用合理價錢進行測試，從針對個人藥物中篩選出最有效的藥物治療病情。
類器官發展潛力龐大
另一方面，雙方將合作推動細胞外分泌體的大量生產。細胞外分泌體以往用於皮膚病、癌症研究，最近發現在傳染病尤其是嚴重的肺損傷上有重大作用，未來臨床研究亦需要大量的細胞外分泌體，可是實驗室難以大規模製造，因此C2i與日立遠東合作研究細胞外分泌體大規模量產，以推展出更多的科研可能性。
潘烈文教授期望今次與國際知名企業如日立遠東合作，能夠帶動香港作為科研基地的龍頭作用，再將科研成果應用於中國省份甚至歐美各地。日立遠東董事總經理Naoko Tsuzuki表示，該公司一直致力推動醫療科技，透過自動化系統和大量生產的技術，支援醫療科研及創新產品發展，以改善人類健康福址，今次合作備忘正好將科研技術應用，在全球市場實現細胞和精準醫療的商業化。
對再生醫學領域影響正面
黃克強指出，C2i研究應對新興傳染性疾病影響的突破，推動醫療創新，日立遠東則利用尖端技術將生物技術轉化為廣泛應用的自動化系統，增強香港科研發展，是次合作不僅是兩個全球領先實體之間的聯盟，更代表了政府、學術界和私人企業的融合，共同推動醫療技術發展。另一方面，生物科技行業中的創新產品商業化，有助確保患者盡早受惠，這種醫療價值將對再生醫學領域有正面影響，黃克強盼醫療科研成果能轉化為極具價值的產品和服務，以改善患者生活質素和推動社會發展。
(特約)