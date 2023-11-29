港免疫與感染研究中心與日立遠東合作　推動全球醫療創新 類器官培養自動化

香港免疫與感染研究中心（C2i）與日立遠東及其合作公司於日前簽署兩份諒解備忘錄，包括推動類器官細胞培養自動化，並在細胞外分泌體大規模量產研究方面建立長期合作和夥伴關係。是次合作目的通過疾病平台篩選治療候選藥物，及開發治療急性肺損傷分子，系統自動化亦可大大減少研發所需的人手、時間和成本。

位於香港科技園的C2i，是創新科技署的InnoHK創新香港研發平台旗下28間頂尖研發實驗室之一，平台旨在將香港發展成為環球科研合作中心，而今次透過與國際知名機構日立的合作，正好利用創科成果，推動國際間的醫療創新發展。香港科技園行政總裁黃克強表示，科技園致力創造和協調行業與研究機構之間的協作，推動本地與國際在醫療創新方面的合作，有助在香港建立一個蓬勃發展的創新科技生態系統圈，他言：「C2i與國際知名企業公司日立遠東的合作，在香港和中國自動化器官培養和大規模生產細胞外分泌體，結合創科業界和學術界的創造成果，確立研究和實際應用之間的關鍵橋樑，對生物科技行業至關重要。」

▲ 香港免疫與感染研究中心與日立遠東簽署諒解備忘錄以推動類器官培養自動化發展。左起為C2i首席研究員陳志偉、C2i董事總經理潘烈文教授、日立遠東董事總經理Naoko Tsuzuki、C2i聯席董事總經理裴偉士教授。

減少研發人手和成本

類器官是指利用幹細胞培養出類似人體構造的器官，以進行各種藥物、病毒等測試，並分析細胞間的相互作用。C2i首席研究員陳志偉指每個人對藥物反應不同，而類器官可以利用更接近人類身體的方式進行測試，而有研究顯示類器官上的數據可以取代試驗動物模型，避免臨床試驗時功虧一簣。陳志偉亦言團隊最近亦發現可以利用採集鼻腔或鼻咽拭子樣本，以獲取足夠幹細胞，用來制作人類呼吸系統的類器官。

可是，類器官製作過程複雜，需時長達48小時，完成後還要額外時間培養器官，整個過程當中更需要大量的專業人士。陳志偉表示：「以往類器官只能小規模製作，一個同事最多負責四至五個，透過日立遠東的自動化系統有效縮短一半製作時間，亦可作大規模生產，一方面減省研究成本和人手，另一方面亦可避免人為出錯，同時確保每個步驟達至一致標準。」

類器官已發展數年，仍有龐大的發展潛力。C2i董事總經理、港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文表示，現時類器官測試中已包括新冠變異病毒株等予世衛作風險評估，至於未來商業化仍需要其他國際知名的企業進一步推動發展，今次與日立遠東合作正是踏出了一步。他有望將疾病平台普及化，讓市民能夠用合理價錢進行測試，從針對個人藥物中篩選出最有效的藥物治療病情。

▲ 香港科技園行政總裁黃克強（左二）指今次合作在香港和中國自動化器官培養和大規模生產細胞外分泌體，確立研究和實際應用之間的關鍵橋樑。

類器官發展潛力龐大

另一方面，雙方將合作推動細胞外分泌體的大量生產。細胞外分泌體以往用於皮膚病、癌症研究，最近發現在傳染病尤其是嚴重的肺損傷上有重大作用，未來臨床研究亦需要大量的細胞外分泌體，可是實驗室難以大規模製造，因此C2i與日立遠東合作研究細胞外分泌體大規模量產，以推展出更多的科研可能性。

潘烈文教授期望今次與國際知名企業如日立遠東合作，能夠帶動香港作為科研基地的龍頭作用，再將科研成果應用於中國省份甚至歐美各地。日立遠東董事總經理Naoko Tsuzuki表示，該公司一直致力推動醫療科技，透過自動化系統和大量生產的技術，支援醫療科研及創新產品發展，以改善人類健康福址，今次合作備忘正好將科研技術應用，在全球市場實現細胞和精準醫療的商業化。

▲ 以往類器官只能夠小規模製作，但透過自動化系統可以大大縮短研發時間和成本。

對再生醫學領域影響正面

黃克強指出，C2i研究應對新興傳染性疾病影響的突破，推動醫療創新，日立遠東則利用尖端技術將生物技術轉化為廣泛應用的自動化系統，增強香港科研發展，是次合作不僅是兩個全球領先實體之間的聯盟，更代表了政府、學術界和私人企業的融合，共同推動醫療技術發展。另一方面，生物科技行業中的創新產品商業化，有助確保患者盡早受惠，這種醫療價值將對再生醫學領域有正面影響，黃克強盼醫療科研成果能轉化為極具價值的產品和服務，以改善患者生活質素和推動社會發展。

(特約)