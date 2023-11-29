秋冬保健養生甜品 星十五杏仁茶潤膚駐顏

主打傳統中式甜品的「星十五」，提供與節氣相應及滋潤養生的中式甜品，摻雜養生保健食材，如助明目的杞子、補中益氣的紅棗、預防心血管疾病的杏仁及行氣止痛的陳皮等，利用食材天然甜味再配合國家級廚師黎耀成師傅的

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