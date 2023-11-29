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淺談外周神經病變

副刊版 2023/11/29

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神經系統包括大腦與脊髓的中央神經系統，及脊骨以外與軀體頭面四肢聯繫的外周神經系統。中央與外周神經系統病變皆可引致痛感，或各自慢性疾病亦可牽連整個神經系統。以下將會略多說外周神經系統病變，及分享為何同為神經病變，但臨床卻各有痺、痛、麻，或肌肉無力等症狀差異。

疾病間神經症狀差異甚大，有些致感覺遲鈍，有些卻感覺過敏，或神經劇烈疼痛，皮膚表面溫度改變，或汗腺分泌多汗或無汗。這差異其實要視乎病種，受影響單一或多條神經以及神經節數等；又或是否影響神經所組成的感覺分支、肌肉分支或交感神經分支。

酒精性神經病變多因營養失衡致病，尤其缺乏維他命B而引起。由於身體代謝轉化酒精須消耗維他命B，故此長期酗酒會致相關維他命缺乏症，而導致神經幹外圍包膜病變。神經喪失正常傳遞信息功能，發病起首便產生劇痛，火燒感或刀割狀痛感，惟並不影響肌肉收縮能力。

癌症初中期並不會直接影響神經系統，但部分患者接受化療後，出現下肢麻痺，這相信與化療副作用有關。對於肺癌、卵巢癌、乳癌及淋巴癌而言，癌細胞較高機會侵入神經細胞，導致肌力減弱及劇痛，常波及頭面等全身廣泛範圍。

類風濕為自體免疫系統失調病症，身體免疫細胞誤攻擊自身細胞，尤其破壞功能用作支撑的結締組織，影響神經旁血管系統，繼而引致神經幹受損，症狀多見麻痺為主。

糖尿病尤其影響傳導痛覺神經，故此症狀多為下肢疼痛、麻痺或感覺過敏，而較少影響及肌力，惟隨糖尿病加重，神經綫症狀亦可牽連軀幹及上肢。

嚴重腎病亦可波及神經，影響運動與感覺神經，出現小腿抽筋、下肢麻癢難耐。由於腎病常併發於糖尿病後期，故此兩病併合症狀更是纏擾，出現更嚴重小腿抽筋。

故此，出現皮膚感覺異常或肌肉乏力，或麻痺或抽筋，甚至局部大汗出或不汗出，應多留意病患共同病症，才能較全面了解痺痛或無力等神經症狀來源。

（iStock）

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

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