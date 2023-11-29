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但求不甩漏

副刊版 2023/11/29

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香港經歷了幾年的大考驗後，極度需要翻生的力量和本錢，但現階段暫未見。在此跟大家分享我這幾年的研究，到底現時香港公眾的public sentiments（公眾情緒）是甚麼狀態呢？有個很有趣的發現：無論甚麼立場的香港人，現時都有一個共同情緒——「夠喇！我唔想再過前嗰幾年嘅生活！我唔想再經歷前嗰幾年嘅情緒！」那代表甚麼？現時的香港公眾在情感上非常需要看到以下三個元素：一、Fun（好玩、有趣的東西；二、Things/Events（有事件/項目出現）；三、Rebounce（能翻生的希望）。而頭兩者又決定後者（即翻生希望）的機率。

有齊這三個元素，香港才有希望，至少在內的市民會看到生機，亦能把前幾年累積的情緒紓緩；而外在的潛在遊客亦會看到此城重拾應有的吸引力。甚麼是Things呢？香港要有好玩、有趣的事項發生。香港走國際性的Mega Events（大型活動）這條路，就走得對了，那才是香港應有的城市氣質和氣派，到時來自不同地方成千上萬的參與者在場內開心打卡放IG，呈現「Hong Kong is a fun place」或hashtag「HongKongIsFun」，遠勝過官員自話自說香港有幾好。

但觀察近日在此舉行的活動，單單見報的都甩甩漏漏，例如：灣仔夜繽紛開鑼即遇電力問題、首次在港舉行的世界場地越野車錦標賽要臨時改短賽道、首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松八千人得十二個流動廁所……不禁要問一句：現在但凡搞任何本是有助香港逐漸翻生的事項，出到來都總會有些令人訝異O嘴的事出現，究竟香港發生咩事？

十二月打後到二○二四新一年，將陸續有國際性的events在港舉行，作為一名香港市民，我現時的願望很卑微：已不敢奢求搞得好好睇睇，只求不要再甩甩漏漏。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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