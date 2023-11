王毅主持安理會 以巴劇情怎發展？

阿里士多德曰:「我們打仗就是為了活於和平(We make war that we may live in peace)」、「贏得戰爭並不夠,組織和平更重要(It is not enough to win a war;it is more important to organize the peace)。」

本欄月中寫道,以色列國小打不起持久戰,2014年那次加沙戰爭打了7周,「開放式停火」收場,以方如今同樣快到極限,數周內很可能停火。結果從10月7日衝突爆發,至11月24日開始暫時休戰,也正好是7周。

現在,中國11月出任聯合國安理會輪值主席國任期快要完成,中共中央政治局委員、外交部長王毅親自出馬,赴紐約主持當地周三(29日,香港時間周三晚至周四凌晨)會議之際,以色列與哈馬斯「識做」同意從周二起延長休戰兩天。

事態指向如無意外,中方已對美國做好工作,安理會有望在中國主持下,順應國際社會強烈訴求,通過正式停火決議,短期內擺平這次加沙戰爭。

爭取美國不反對 中方費盡心思

安理會內,中國最有機會推動通過涉及以巴局勢決議,其實不難理解。五常之中,俄羅斯逢美必反,美國逢俄必反,英法則靠邊站,只有中國同各方都有平衡關係,並有足夠分量爭取大家至少不反對。10月輪值主席國、非常任理事國巴西提出呼籲「人道暫停」決議,亦遭美國以「無提及以色列自衛權」為由一票否決。

中國主持安理會,推動通過11月15日同樣呼籲人道暫停的2712號決議,事前花了不少心思。決議由非常任理事國、歐洲小國馬耳他提出,而非中國自己出面。中國駐聯代表張軍11月初上任主席時,向各國代表送出魯班鎖為紀念品,寓意很明顯:拆開容易組裝難,破壞容易重建難,就像和平一樣。

縱使2712號決議隻字未提以色列自衛權,美國只是投棄權票,跟班英國照做。俄羅斯則以「暫停無法代替停火」為由棄權。決議13票贊成獲得通過。

當然,中國能否馬上促成安理會通過正式停火決議,還須保持審慎樂觀,需要利用戰爭持續獲益的力量明顯存在。以色列揚言暫停結束後會恢復軍事行動,但亦同意若哈馬斯每額外釋放10名人質,暫停可延長1天。

但退一步說,即使安理會11月內未能通過決議,中方亦必會繼續勸和促談,而12月上任主席國厄瓜多爾,亦已宣布派出副總統赴以色列尋求和平協議。以方不論出於內部需求還是外部壓力,短期內停火機會都有增無減。

內塔尼亞胡 「無得留低」料成定局

推敲劇情中期發展前,先要整理一下以色列這7周做了甚麼。

以方殺死了近1.5萬巴勒斯坦人,將哈馬斯突襲致死數字10倍奉還有餘,加沙地帶北部變成無人廢墟,但以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)口中的「消滅哈馬斯」,仍然十劃未有一撇。

狂轟濫炸加沙,並未明顯減低地面戰難度。以軍兵種編制僵化,步兵、坦克、火炮難以快速協調,進攻緩慢,反而折損上至旅長級的一批軍官。

以方甚至未能武力解救任何人質,只能經卡塔爾跟哈馬斯談判。西方對以色列大規模屠殺平民也不再沉默,法國、西班牙、比利時、愛爾蘭等國表態都令以方破防,美國民主黨政府還正忙於止住內出血。

更別忘了,哈馬斯寫下以色列國防和情報大敗筆,還有內塔尼亞胡涉貪案件的帳,統統都要算。

因此中期而言,內塔尼亞胡無得留低,幾成定局,美方據報亦已就此和以色列政界私下討論。樂觀地看,以政府目前的極右立場也有機會調整,「消滅哈馬斯」或會淡化,民間亦可能更支持談判爭取所有人質獲釋。

內塔尼亞胡與哈馬斯十多年來唱雙簧、煽動激進主義的「共生」關係一旦瓦解,哈馬斯亦須認真考慮轉正,同西岸自治政府實現巴勒斯坦民族和解,支持以巴「兩國方案」,並停止公然攻擊平民。

京穩中東影響力 關注以核問題

畢竟哈馬斯今次已透過暴行,向全球揭露了以色列大得多的暴行,無必要續添惡名。(以方為交換50名人質,從監獄釋放的150名巴人婦孺怎麼來的?)否則,巴勒斯坦不團結,以色列繼續在西岸乘虛而入,哈馬斯則在加沙代表巴人鬥爭,以巴冤冤相報還會繼續。

長期展望,中國在中東新獲的影響力經過今次更加穩固,今後無疑會繼續團結國際社會大多數,施壓以色列放棄殖民主義和種族隔離,退回1967年界綫,實現兩國方案。昔日殖民帝國、種族隔離政權瓦解都說明,以色列若不改弦更張,遭遇相同命運只是時間問題,歷史有的是時間。

此外,以色列擁核原是公開秘密,大家都假裝看不見,可是以方今次竟自爆威脅核平加沙,「以色列核問題」可料會提上日程。(為何只有北韓、伊朗要受制裁?)中國已在聯合國呼籲,以色列以無核國家身份加入核不擴散條約。

短期、中期,中美都需要協調。長期,中國要圍堵美國!

▲ 中國11月出任聯合國安理會輪值主席國任期快要完成,中共中央政治局委員、外交部長王毅親自出馬,赴紐約主持會議。(新華社資料圖片)