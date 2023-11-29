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王毅主持安理會 以巴劇情怎發展？

評論 2023/11/29

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阿里士多德曰：「我們打仗就是為了活於和平（We make war that we may live in peace）」、「贏得戰爭並不夠，組織和平更重要（It is not enough to win a war；it is more important to organize the peace）。」

本欄月中寫道，以色列國小打不起持久戰，2014年那次加沙戰爭打了7周，「開放式停火」收場，以方如今同樣快到極限，數周內很可能停火。結果從10月7日衝突爆發，至11月24日開始暫時休戰，也正好是7周。

現在，中國11月出任聯合國安理會輪值主席國任期快要完成，中共中央政治局委員、外交部長王毅親自出馬，赴紐約主持當地周三（29日，香港時間周三晚至周四凌晨）會議之際，以色列與哈馬斯「識做」同意從周二起延長休戰兩天。

事態指向如無意外，中方已對美國做好工作，安理會有望在中國主持下，順應國際社會強烈訴求，通過正式停火決議，短期內擺平這次加沙戰爭。

爭取美國不反對 中方費盡心思

安理會內，中國最有機會推動通過涉及以巴局勢決議，其實不難理解。五常之中，俄羅斯逢美必反，美國逢俄必反，英法則靠邊站，只有中國同各方都有平衡關係，並有足夠分量爭取大家至少不反對。10月輪值主席國、非常任理事國巴西提出呼籲「人道暫停」決議，亦遭美國以「無提及以色列自衛權」為由一票否決。

中國主持安理會，推動通過11月15日同樣呼籲人道暫停的2712號決議，事前花了不少心思。決議由非常任理事國、歐洲小國馬耳他提出，而非中國自己出面。中國駐聯代表張軍11月初上任主席時，向各國代表送出魯班鎖為紀念品，寓意很明顯：拆開容易組裝難，破壞容易重建難，就像和平一樣。

縱使2712號決議隻字未提以色列自衛權，美國只是投棄權票，跟班英國照做。俄羅斯則以「暫停無法代替停火」為由棄權。決議13票贊成獲得通過。

當然，中國能否馬上促成安理會通過正式停火決議，還須保持審慎樂觀，需要利用戰爭持續獲益的力量明顯存在。以色列揚言暫停結束後會恢復軍事行動，但亦同意若哈馬斯每額外釋放10名人質，暫停可延長1天。

但退一步說，即使安理會11月內未能通過決議，中方亦必會繼續勸和促談，而12月上任主席國厄瓜多爾，亦已宣布派出副總統赴以色列尋求和平協議。以方不論出於內部需求還是外部壓力，短期內停火機會都有增無減。

內塔尼亞胡 「無得留低」料成定局

推敲劇情中期發展前，先要整理一下以色列這7周做了甚麼。

以方殺死了近1.5萬巴勒斯坦人，將哈馬斯突襲致死數字10倍奉還有餘，加沙地帶北部變成無人廢墟，但以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）口中的「消滅哈馬斯」，仍然十劃未有一撇。

狂轟濫炸加沙，並未明顯減低地面戰難度。以軍兵種編制僵化，步兵、坦克、火炮難以快速協調，進攻緩慢，反而折損上至旅長級的一批軍官。

以方甚至未能武力解救任何人質，只能經卡塔爾跟哈馬斯談判。西方對以色列大規模屠殺平民也不再沉默，法國、西班牙、比利時、愛爾蘭等國表態都令以方破防，美國民主黨政府還正忙於止住內出血。

更別忘了，哈馬斯寫下以色列國防和情報大敗筆，還有內塔尼亞胡涉貪案件的帳，統統都要算。

因此中期而言，內塔尼亞胡無得留低，幾成定局，美方據報亦已就此和以色列政界私下討論。樂觀地看，以政府目前的極右立場也有機會調整，「消滅哈馬斯」或會淡化，民間亦可能更支持談判爭取所有人質獲釋。

內塔尼亞胡與哈馬斯十多年來唱雙簧、煽動激進主義的「共生」關係一旦瓦解，哈馬斯亦須認真考慮轉正，同西岸自治政府實現巴勒斯坦民族和解，支持以巴「兩國方案」，並停止公然攻擊平民。

京穩中東影響力 關注以核問題

畢竟哈馬斯今次已透過暴行，向全球揭露了以色列大得多的暴行，無必要續添惡名。（以方為交換50名人質，從監獄釋放的150名巴人婦孺怎麼來的？）否則，巴勒斯坦不團結，以色列繼續在西岸乘虛而入，哈馬斯則在加沙代表巴人鬥爭，以巴冤冤相報還會繼續。

長期展望，中國在中東新獲的影響力經過今次更加穩固，今後無疑會繼續團結國際社會大多數，施壓以色列放棄殖民主義和種族隔離，退回1967年界綫，實現兩國方案。昔日殖民帝國、種族隔離政權瓦解都說明，以色列若不改弦更張，遭遇相同命運只是時間問題，歷史有的是時間。

此外，以色列擁核原是公開秘密，大家都假裝看不見，可是以方今次竟自爆威脅核平加沙，「以色列核問題」可料會提上日程。（為何只有北韓、伊朗要受制裁？）中國已在聯合國呼籲，以色列以無核國家身份加入核不擴散條約。

短期、中期，中美都需要協調。長期，中國要圍堵美國！

中國11月出任聯合國安理會輪值主席國任期快要完成，中共中央政治局委員、外交部長王毅親自出馬，赴紐約主持會議。（新華社資料圖片）

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外廣角鏡

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