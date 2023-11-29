習拜會掃重要障礙 中歐峰會聚焦經貿

美國總統拜登（Joe Biden）和國家主席習近平在11月15至16日的會面成果，可能令很多人覺得平淡無奇，因為自從上次兩位領導人在峇里島G20峰會間隙的短暫會面後，中美之間已經累積了許多問題需要討論。然而，此次會面後雙方並未就任何具體問題發表公告，雙方達成多方面共識，但都有未達成的目的。

中國方面，最緊迫的問題可能是希望美國取消對半導體的出口管制，廣義來說是美國的技術遏制，但拜登沒有讓步；美國方面，中國在烏克蘭戰爭以及最近的以巴戰爭中的立場是一條重要的紅綫，但習近平並未直接提及。

中美重塑關係 助歐盟調整期望

盡管如此，這次中美領導人的會面依然達成了一些重要目標，這不僅有助於塑造兩個超級大國之間的雙邊關係，另一方面也有助於歐盟調整對下周二至三（12月5至6日）將在北京舉行的中歐峰會的期望。

首先，與以前的會面不同的是，這一次拜登被視為成功地將會議的天平，向有利於美國的方向傾斜。習近平在解除美國出口管制方面沒有取得進展；此外，他還做出了一些讓步，特別是在安全方面。中美高層軍事對話因去年8月時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台而停止，這一次在中美領導人對話中，中方同意再次重啟。在2024美國大選即將到來之際，達成了這項共識對於拜登來說尤其重要。這對於兩個超級大國和世界其他國家來說，也無疑是個好消息。

在此背景下，拜登希望中國克制在台灣的軍事活動，同時重申美國承認一個中國原則，這似乎取得了成果，習近平與美國商界領袖共進晚餐時，排除了短期軍事對抗的可能性。

無論是中美同意恢復軍事對話，還是習對台灣問題的保證，都為歐盟官員在北京舉行的峰會解決了一個重要障礙，使他們能夠專注於經濟問題，例如歐盟與中國迅速擴大的雙邊貿易逆差，以及對中國產業政策和關鍵出口產品補貼的擔憂，包括電動車行業。就在不久前，歐盟對中國展開了針對電動汽車的反補貼調查。

拜登與習近平會晤對歐盟的第二個非常積極的成果是，中國承諾啟動「強化氣候行動工作組」，以加快具體的應對氣候變化的行動。全球最大的兩個排放國在氣候問題上達成合作，無論是歐盟還是世界其他地區都會從中受益。歐盟也是氣候問題討論的關鍵參與者，這也應該是12月峰會的目標之一。

不太積極的方面則是，拜登試圖讓中國也一起貢獻關於烏克蘭和以巴戰爭的解決方法，但並未獲得中國的直接回應。這意味着歐盟領導人仍需要花費一些政治資本，來讓北京在烏克蘭問題上更加合作，即使這些努力可能是徒勞的。不過，習近平表示，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，這也可以理解為習承認俄羅斯不可能成為中國最重要的夥伴。在此背景下，歐盟代表團訪問北京也可以提醒中國，歐盟是中國最大的交易夥伴，以便中國在權衡對俄羅斯的支持時充分考慮到這一點。

政治壓力紓緩 利貿易投資談判

總而言之，雖然中美元首的這次會晤沒有解決任何具體問題，但它實現了兩個目標。首先，它緩解了兩個超級大國之間當前的安全緊張局勢；其次，隨着中國方面變得更加包容，拜登取得了一些進展。拜登在遏制科技的問題上沒有讓步，使得歐盟在同一問題上的壓力減輕許多。

此外，美中恢復軍事對話和中國對台灣的態度並未太過激進，使得歐盟領導層可以專注於討論自身核心競爭力的相關問題，即貿易和投資。總體而言，習近平對美國持更加包容與合作的態度，很可能與國內經濟疲軟造成的壓力有關，這應該有助於歐盟在即將舉行的峰會上進行談判。