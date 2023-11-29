OpenAI解僱事件 「寶貴」的一課

有關OpenAI解僱行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）事件，大家對當中事態發展的峰迴路轉應有不少了解。筆者想與大家探討其中3個有關價值管理的要點：

1）團隊組織：

機構應重視人才資源，因為其發展需要團隊的貢獻，團隊的運作需要優秀的領導帶領。微軟（Microsoft）創始人比爾蓋茨（Bill Gates）曾說：「第一關鍵是一直聘用非常聰明的人。」所以組織的領導尤為重要。OpenAI Inc在2015年成立，阿爾特曼是聯合創始人，並在2019年全職擔任CEO一職帶領發展。

聘聰明人領軍 價值管理3要點

OpenAI的人工智能聊天機器人ChatGPT在2022年11月30日推出，瞬間讓全世界趨之若鶩；同時，引爆AI行業生態的發展。OpenAI更從此廣為人知，現時估值逾800億美元，是全球最高價值初創企業第3位，僅次於字節跳動及SpaceX。因此，阿爾特曼的領軍能力功不可沒。

蘋果創始人之一喬布斯（Steve Jobs）曾說：「僱用聰明人並告訴他們該怎麼做，是沒有意義的；我們僱用聰明人是為了讓他們告訴我們該怎麼做。」阿爾特曼理解行業發展方向，同時更是能將計劃切實實踐的領袖。阿爾特曼無疑是OpenAI的靈魂人物，亦是行業中的翹楚。因此在組織架構中，我們更應明白團隊溝通與協作的重要性，尤其在重大決策上，團隊更需要充分交流謀求共識。

2）組織文化：

由於這次解僱事件的「無預警」，公眾當然感到驚訝事態的突然，連最大股東微軟也毫不知情。其後，OpenAI董事局需要重組改變架構，也以防同類「突然」事件再發生，這事也讓大家知道公司治理的重要性。因為牽一髮可以動全身，在離職消息傳出後，OpenAI近乎全部員工，佔比超過95%提出將會跟隨阿爾特曼的去向一同轉投微軟。可想而知，一個決定可造成「自毁」，且可立即摧毁掉一家價值連城且發展潛力極大的公司！

減雜訊干擾 錯誤決定恐「自毁」

諾貝爾經濟學獎得主、行為經濟學之父康納曼（Daniel Kahneman）及兩位教授席波尼（Olivier Sibony）和桑思汀（Cass R. Sunstein）合著了一本書《雜訊：人類判斷的缺陷》，探討了決策的課題。書中提到如何減少「雜訊干擾」，使決策更加準確的原則與應用方法。其中包括兩點：一是從多位決策者取得獨立意見，進行綜合分析；二是將決策過程細化並拆解成多個部分進行分析。因此考慮增加董事局成員人數，以獲得更多成員的意見是可考慮方法之一。同時，董事局也可以加強成員的多樣性，例如來自不同背景和經驗的成員，及增加女性成員的比例，這樣可以得到更多不同角度的意見以進行考量。此外，通過細化決策過程，我們可以更深入地分析問題，同時納入更多的考慮因素，以全面理解事情的來龍去脈，從而做出更優的決策。

3）價值反映：

在整個離職事件過程中，微軟曾承諾會一同聘請跟隨阿爾特曼離職的700多位OpenAI員工。倘這項承諾最終需要履行，微軟將會進行大規模投資。而在此前，微軟已在OpenAI累計投入了130億美元。正所謂「無寶不落」，這項承諾的提出不僅僅是因為阿爾特曼的能力，亦是微軟對人工智能市場發展潛力的高度重視，並願意投入更多的資源。

AI驅動市場轉變 增長潛力巨

自ChatGPT推出以來的約一年時間，微軟、亞馬遜（Amazon）的市值分別增長了50%，而英偉達（NVIDIA）、META的市值更增長了高達190%。他們的共通點都是AI市場發展的受惠企業，並積極投入了更多的資源來開拓人工智能行業應用。最近，網易的首席執行官丁磊提到了數位貿易，幾乎成為全球經濟的未來。他進一步指出，有預測分析2030年全球數位服務貿易的比例將達到75%，是傳統貿易的3倍。

因此，從投資的角度來看，我們應該關注企業如何更好地發展人工智能的應用，以幫助其用戶提高效益，並進而增加企業本身的營收。隨着AI驅動市場的轉變，當企業能夠更佳地應用人工智能技術，其收益與估價定當並駕齊驅，並展現巨大的發展潛力與增長空間。

總括來說，OpenAI解僱阿爾特曼事件引起了廣泛的關注和討論。從這事件中，我們可以得出幾個要點。首先，團隊組織對於機構的發展至關重要，領導者的能力和團隊的協作是成功的關鍵。其次，公司應該建立健全的治理機制，因組織文化和公司治理的重要性不可忽視。最後，從投資角度來看，人工智能的應用是企業發展的重要方向之一，對於那些能夠有效應用人工智能技術的企業來說，可以更佳地實現企業價值創造。

▲ OpenAI解僱行政總裁阿爾特曼事件可謂峰迴路轉，OpenAI上周宣布，阿爾特曼重返OpenAI擔任行政總裁，並組建新董事會。（法新社資料圖片）