日本LINE Yahoo遇襲 40萬用戶資料恐外洩 行政人員版 2023/11/29 分享： 分享： 通訊軟體LINE營運商、日本科技公司LINE Yahoo發表公告，承認在當地10月時曾遭黑客攻擊，超過40萬條個人資料被外洩。 LINE Yahoo表示，在10月17日發現有第三方未經授權存取公司系統， ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 YouTube推「Playables」 Premium用戶試玩37遊戲 今日 YouTube推「Playables」 Premium用戶試玩37遊戲 「拋棄式手機」 真係用完即棄？ 2023/11/28 「拋棄式手機」 真係用完即棄？ AI運動畫筆 圖片主體「動起來」 2023/11/28 AI運動畫筆 圖片主體「動起來」 美英等18國簽協議 推動開發「設計安全」AI 2023/11/28 美英等18國簽協議 推動開發「設計安全」AI Sony開發護理機械人 與長者聊天唱歌測溫 2023/11/27 Sony開發護理機械人 與長者聊天唱歌測溫 日本 黑客 LINE Yahoo