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日本LINE Yahoo遇襲 40萬用戶資料恐外洩

行政人員版 2023/11/29

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通訊軟體LINE營運商、日本科技公司LINE Yahoo發表公告，承認在當地10月時曾遭黑客攻擊，超過40萬條個人資料被外洩。

LINE Yahoo表示，在10月17日發現有第三方未經授權存取公司系統，

...

欄名 : 科技新知

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