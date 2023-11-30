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年度優質建築大獎覆蓋全面 設三大主題推動業界精益求精

特約 18:00 2023/11/30

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近年香港積極開展大量基建及建屋工程，以進一步發展為宜居城市，建造業在當中擔當了重要角色。有業界「奧斯卡」稱譽的「優質建築大獎」（下稱大獎），正透過嘉許活用創新智慧技術的卓越建築項目，為業界樹立楷模，並將於明年舉辦的新一屆大獎中，增設「大灣區建築項目」參賽類別，令覆蓋更為全面，力求推動業界精益求精。

兩年一度的「優質建築大獎」，由本地9個具代表性的建築及建造界相關專業學會及機構共同創立，屬建造業界的最高殊榮。來自香港建造商會的大獎籌委會主席岑厚德指出，踏入第12屆的「2024年度優質建築大獎」，特別以「推動創新、持續綠建、構建幸福」為主題，展現業界在構思多元建築項目及開展建造工程期間，由設計、施工至應用階段同樣重視的三大範疇，正待業界團隊攜同優質建築專案競逐獎項，砥礪互進。

岑厚德期望藉獎項持續推展，鼓勵業界互相學習及交流，激發創新思維，共建可持續綠色智慧城市。

引入科技與綠色元素  增設大灣區建築項目

「秉承以人為本的信念，我們期望藉大獎驅動業界悉力實踐提速、提量、提效、提質的目標，同時採用嶄新思維，透過引入MIC（組裝合成建築法）等創新技術，為建築注入科技與綠色動力，加上注重施工安全，為共建可持續綠色智慧城市出一分力。」岑厚德直言，相對其他同類獎項，這項專業大獎不只側重於建築專案的某一部分，而是全方位覆蓋規劃、設計、建造及物業管理等不同工序，各方面的元素也會考慮。因此該獎不但具有高度認受性，更成為業界互相學習及交流的重要平台。

冼永寧工程師指出，應屆大獎新增「大灣區建築項目」參賽類別，有助促進內地與香港業界互相分享所長，共同進步。

因應香港在各行業及多個範疇已與大灣區高度融合，優質建築大獎評審小組委員會主席冼永寧工程師稱，應屆大獎不但新增「大灣區建築項目」參賽類別，也邀請了兩位內地業界人士加入評審團，連結區內建築界權威，配合評審團實地考察，表彰在香港以外具卓越表現的大灣區建築項目。他期望藉此將內地在設計、施工及物業管理等各方面的優勢，與本地業界分享，也讓香港的評審標準可推廣至大灣區其他城市，未來擴展至全世界。

「留意到因應抗疫及舉辦各式活動所需，本港新增不少臨時性的建築物，如防疫中心及工展會場地等。在新一屆大獎亦設有相關參賽類別，嘉許在短時間內完成這類優質建築專案的團隊，更期望展示當中的創新與環保元素，以供同業借鏡。」冼永寧工程師補充說。

余寶美建議參賽團隊應以簡潔到位的表達方式，在短時間內說出重點，吸引評審的注意。

全面關顧各方需要   見微知著建構幸福

隨著人口老化，建築工人亦面對老齡化的問題。擔任應屆大獎評審團主席的屋宇署署長余寶美表示，政府正展開相關的顧問研究，以更好地回應這個社會趨勢，及市民對改善居住環境的訴求，箇中理念與大獎提到的構建幸福如出一轍。「以優質建築專案為例，幸福感可體現在若干關顧各方需要的小舉措，如在設計階段為居住環境設計更多遮蔭設施，及施工期間在工地為工人闢建較舒適的休息空間等，均可讓不同人士感受到幸福感。」

提到賽前準備小貼士，余寶美謂，從過往獲獎團隊了解到，參賽須兼顧多元範疇，而每次參賽都可累積寶貴經驗。最重要是踏出第一步，通過參加比賽，細心整理有關建築專案的文件，重溫由設計至落成的每一個步驟，為團隊帶來不斷進步的方向。「由於參賽項目眾多，參賽團隊應以簡潔到位的表達方式，在短時間內說出重點，如怎樣用心解決不同問題等，吸引評審的注意，甚或讓評審受到感動，對提高獲勝的機會亦有幫助。」

2024年度優質建築大獎簡介

報名日期：即日起至2024年2月23日（中午12時截止）
八大獎項類別：
1. 香港住宅項目（單幢建築物）
2.  香港住宅項目（多幢建築物）
3.  香港非住宅項目（新建築物 - 政府、機構或社區）
4.  香港非住宅項目（新建築物 - 非政府、機構或社區）
5.  香港建築項目（翻新及活化）
6.  臨時建築物
7.  香港境外建築項目
8.  大灣區建築項目（不包括香港）

網頁：www.QBA.com.hk
Facebook：QBAHK
Linkedin：Quality Building Award
WeChat：优质建筑大奖

（特約）

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