荷蘭商人Antonie van Leeuwenhoek自製顯微鏡發現微生物世界，驚動十六世紀科學界，但礙於其出身，故未能有所突破。

遠方英國青年才俊Robert Hooke，在牛津拜讀Robert Boyle（物理學著名定律Boyle's Law始創人）。Hooke多才多藝，物理學、天文學、地質學甚至哲學樣樣皆通。當知悉Leeuwenhoek的微生物世界時，他便開始跟這荷蘭商人書信來往，最終決意以他對物理學的深厚認識，造出更精準的顯微鏡，Hooke's Microscope是當代最高水平的Compound Microscope（複式顯微鏡），也是現代顯微鏡的根基藍圖。

擁有工具後，當然便是去發掘這肉眼看不到的世界。在一六六五年出版的《Micrographia》中，他形容植物在顯微鏡下像一排整齊細小的房間。拉丁文小房間cella，故此便把單一小房間稱cell，細胞一詞從此而生，也改變了整個生物學界。多年來，經多位科學家論證後，終於接受所有生物由細胞組成。而細胞也源於細胞，本身有繁殖能力和個別生存能力，這理論在現代聽來是理所當然，但在十六、十七世紀卻是重大突破。

五百年後，人類較深入但仍未完全理解細胞，卻能開始懂得改造細胞基因用以作治療之用。CAR-T細胞（嵌合抗原受體T細胞）在治療血癌、淋巴腺癌上，已有相當成績，將來也可能用於治療其他腫瘤類別。

Antonie van Leeuwenhoek偶爾發現微生物世界，繼而影響Robert Hooke發現細胞，科學是承傳，以好奇心為出發點，互相影響才能為人類帶來福祉，我們香港定要繼續走這條路。