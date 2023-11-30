今年金馬獎已是第六十屆，搞得很有質素。終身成就獎頒了給林青霞，她為整個頒獎禮帶來只有她才能散發的絕色和光彩。大會準備了一段與她對談的訪問，片段由她第一次演出的作品《窗外》開始，繼而很濃縮地把她在影藝生涯中幾個重要的亮點呈現在公眾面前。

影片當中，林青霞有幾句話令我特別有深刻印象：「（三十歲之後），我一定要變得快樂。」當訪問主持人問她：「我很好奇是，如果你沒有演戲，你現在會做甚麼？」林青霞答：「做餃子店老闆娘吧！」跟着鏡頭播放出林青霞在廚房以東方不敗的手勢把餃子撒在鍋裏，笑翻全場！看來，現在的林青霞是活得很開了。影片尾段，她說：「我的人生，六十歲前是一個我，六十歲後，我是一個重新的生命。」訪問主持人問：「那你今年幾歲？」林說：「八歲囉！」

頒獎禮現場的大門緩緩打開，穿着一襲紅色晚裝的林青霞緩緩步出。已近七十的她，優雅閃耀，光芒和氣場能把觀眾瞬間帶回那個我們差不多遺忘了的仍有巨星的年代。看着美麗的林青霞在台上致辭，我心裏不禁說：「美是長久的修行。」在演藝圈被稱為「大美人」的，不止林青霞一個，但有些曾也被稱為城中美人的，仍停留在追求凍齡的層次上。

但林青霞的美，是每個階段都在昇華、都在展現不同質感的美：二十歲的她、青春的時候，是標致美麗；踏入三字頭，也是她轉戰香港之時，她讓觀眾看見英姿颯爽的美；四十歲打後，她的美帶有知性風姿。林青霞是在演藝圈中、鮮有會在文學根底上下工夫的人。她精讀張愛玲、曹雪芹，又與董橋、蔣勳、白先勇常相來往。從她的著作當中，由《窗裏窗外》、《雲來雲去》到《鏡前鏡後》，亦可看到她在文筆上下過一番苦功，所以愈寫愈精進。

腹有詩書氣自華，近七十之齡的林青霞，給了我們最好的示範，美是一種長久的修行。