全球致力推動減碳，環境、社會及管治（ESG）是具受各界關注的議題。《香港經濟日報》在2023年道富集團亞太區金融機構新聞獎中，包攬年度新聞工作者獎-ESG組別（中文）所有獎項，當中袁諾曦憑《萬美衣架 研廚餘取代傳統塑料》一文獲得大獎，兩名優異獎得主分別是陳韻妍及胡學能，得獎文章分別是《共同綠色分類目錄 助加快綠色產品發行》及《上市公司氣候披露 憂難及時準備》。

陳韻妍獲2優異獎

陳韻妍亦在年度新聞工作者獎-科技組別（中文）獲得優異獎，得獎文章為《全球加碼監管AI 明年料湧更多法規》。

至於香港經濟日報集團 （00423） 的財經刊物《iMoney智富雜誌》，亦在道富集團亞太區金融機構新聞獎中獲得兩項大獎，其中，林衛、張以正憑《專訪李小加 創立滴灌通對接中外 藉「互聯互通」開啟事業新篇章》一文，獲得年度新聞工作者獎-投資組別（中文）大獎，張瑋婷則以《經濟學諾獎得主Douglas Diamond：銀行倒閉喚醒監管者》文章，獲得最佳新晉記者獎（中文）大獎。

道富亞太、中東和北非地區行政總裁Mostapha Tahiri指，道富首屆亞太新聞獎於2012年舉辦，旨在表揚新聞工作者對金融業的貢獻，他們讓投資界與大眾更深入了解金融業的最新發展，着實功不可沒。

香港中文大學新聞與傳播學院教授兼北京師範大學藝術與傳媒學院教授馮應謙擔任中文組別的首席評審，他表示，5年後再次復辦新聞獎，中文組別的參賽地區除香港外，也涵蓋內地及台灣，雖然評審時會遮蓋所有資料，但憑選材也可略知一二，如台灣文章多與本土事件相關，中港文章則偏重於內地事件。

作者：杜正之

責任編輯：賴偉雄

▲ 香港經濟日報集團於2023年道富集團亞太區金融機構新聞獎中，共奪6獎項。右起：胡學能、陳韻妍、袁諾曦、張瑋婷、張以正。