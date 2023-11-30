港引進FII峰會 緊密連接中東機遇

過去一年，不少朋友常看到香港交易所的團隊出訪沙特阿拉伯及阿聯酋等中東地區，而且對我們能夠引進更多中東的企業上市和投資者充滿期待。通過參與不同的峰會及舉行雙邊會議，我們積極介紹香港市場近年落實的多項市場改革和活躍的新經濟企業生態圈，另一方面亦推廣互聯互通機制在連接中國內地市場和投資者的機遇，的確令不少中東投資者對參與香港市場的興趣與日俱增。

中東投資者 對港興趣濃厚

事實上，多個中東國家近年不斷對外開放，並尋求推動經濟多元化發展；而當地投資者目前在海外的投資佔比相對較低，以沙特主權基金為例，近7,000億美元的資產規模中只有約兩成投資在海外資產，故有龐大的增長空間。

不過比起單靠我們在當地推廣，若能夠把中東的朋友帶到香港與各界面對面交流，他們可更直接感受到香港作為國際金融中心的活力和優勢，並加深沙特及區內投資者對香港、中國內地，以至亞洲市場的理解，增加他們繼續在香港投資的信心。

在特區政府及香港交易所團隊的努力下，我們成功夥拍沙特主權基金旗下的Future Investment Initiative Institute（未來投資倡議研究所）將中東地區的旗艦盛會--FII Priority峰會首次帶來亞洲，並於12月7至8日在香港金融大會堂舉行，標誌雙方加深合作的重要里程碑。是次峰會除了邀請到沙特官方及主權基金的代表親臨現場外，亦將吸引了世界各地決策者、企業領袖及投資者共同探討全球經濟、社會及人民發展等重要議題。

FII首辦亞洲峰會 挺港地位

顧名思義，峰會主辦機構未來投資倡議研究所，正是影響沙特及區內未來投資取向的智庫組織，他們決定首次在亞洲舉辦峰會意義非常深遠，標誌着他們將未來投資的目光投放至亞洲，而亞洲首個目的地就是香港。這也表明他們肯定了香港作為亞洲國際金融中心的地位，以及香港連接中國與世界的獨特定位。

若再細看今次香港峰會聚焦的議題，例如是人工智能、醫療科技及可持續發展等投資機遇，都是香港交易所近年着力發展的範疇，印證我們在推動新經濟上市制度、綠色低碳金融的工作增加了香港市場在國際上的競爭力和吸引力。

作為國際金融中心，香港市場本已滙聚了內地、亞洲、歐美等非常國際化的投資者群體。不過我們相信，拓闊市場廣度，吸引更多來自中東以及東南亞等其他新興經濟體的投資者將進一步提升市場的多元和活力，也可以為近月備受關注的市場流動性問題找到新出路。香港交易所會努力發揮超級連繫人的角色，藉着背靠祖國的優勢，連接及引進更多海外的投資者和企業，為香港及我們的市場迎來更多新機遇。

▲ 沙特主權基金旗下的未來投資倡議研究所的旗艦盛會——FII Priority峰會首次帶來亞洲，並於12月7至8日在香港舉行。圖為財政司司長陳茂波去年出席在利雅德舉行的「未來投資倡議大會」。（政府新聞處資料圖片）