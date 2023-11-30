財富傳承學院3大目標 超越理財增值

金融發展局旗下的香港財富傳承學院於11月14日正式成立之日，財經事務及庫務局局長許正宇當天發表網誌介紹。他指出，學院將作為資產擁有人和私人財富管理行業的人才培育中心，提升企業家積累和傳承財富的綜合管理能力。

許正宇還預告，基於香港是一個獨特的中外文化藝術交流中心，家族辦公室除了投資金融產品外，亦是文化藝術發展的積極支持者及投資者，所以，學院擬於明年舉辦連串藝術活動，以吸引全球家族辦公室關注本港日益興旺的藝術生態圈，計劃明年3月下旬，財庫局和投資推廣署會舉辦第二屆「裕澤香江」高峰論壇，向全球家族辦公室決策人，以及其專業團隊展示香港獨有的機遇。

誠然，香港財富傳承學院如何發展？學院的主要領域在甚麼地方？在學院展開發展步伐之際，大家進行集思廣益討論，對學院往後的發展應該是有益和有建設性的。

財庫局局長許正宇在網誌中引用市場統計的資料指出，「2022年有超過15萬名超高資產淨值人士（即可投資資產達3,000萬美元的人士）身處亞洲，佔全球超高資產淨值人士四分之一」。的確，隨着亞洲的財富進一步增長，家族辦公室規劃財富傳承的需要將不斷增加，可見香港發展家族辦公室業務的機遇，真的不可錯過。

「大格局」策略 目標長期化

筆者前周在本欄分析過香港財富傳承學院發展的方向，應有別於新加坡。究竟學院的路向怎樣走？有甚麼「頂層設計」的方針或原則，來引導學院朝有利於、並且切合香港在這面優勢的軌道前行？筆者有幸與傳承學院的董事會成員、也是本中心的創始主任金樂琦教授一同探討後，提出三點意見，為集思廣益的討論「拋磚引玉」。

第一，學院的目標「長期化」。未進一步闡述前，不妨先說一下當前人類所處的世界大環境。

當前全球的地緣政治風險持續升溫，中東地區的巴以流血衝突、歐洲的俄烏戰鬥，中美這兩個全球最大經濟體之間的博弈，多國領導人政治掛帥，僅關心自身利益，缺乏具有大格局觀和高瞻遠矚的領袖。事實上，國家主席習近平提倡的「一帶一路」、「人類發展共同體」等觀點和舉措，無疑是當今世界難得的可持續發展策略。

大至國家或地區，小至個別城市甚至企業裏，都需要以高瞻遠矚的發展觀，來應對及處理事情，而不應以短期或零和博弈的狹隘目光來待人處事。這一點，在當今紛亂的國際環境中尤其稀缺。

「長期化」的目標不以短期利益為圭臬。不囿於也不受困於短期性利益，這樣才能看得廣，走得遠。筆者所熟悉的百年家族企業，以「創新經典超越千年」來激勵自身發展，筆者對這個遠大目標很欣賞。當接班人以此作為傳承目標，就能夠以「大布局」、「大格局」的心思和策略來制定傳承和發展，包括家族財富和家族價值觀傳延千載，這樣便可以避免掉進因受短視或短期利益所「矇眼」的發展失敗陷阱。

另一方面，過於着眼短期利益的追求，就不容易走向「共同富裕」和「共同繁榮」的康莊大道。很顯然，只追求個人利益和短期利益的發展方向，是不可持續的，世界到處戰火，我們也不會有安身之居。因此，目標定得愈長期，目光愈遠大，發展容得下「互利共贏」的空間也愈大，這樣，無論是發展抑或傳承，都可以愈久遠。所以，我們認為，香港財富傳承學院的發展方向，首要把目標「長期化」。

提升層次 創造更大「影響力」

第二，我們認為，香港財富傳承學不宜單純以資產及財富管理為傳承目標。財富管理只是在傳承的最基本和最低層的部分。因此，吸引超高資產淨值的人來成立家族辦公室，不宜以前來香港投資理財為重點政策。可以說，財富的積累只是家族企業或者說傳承中的「低層部分」。若以投資理財為發展家族辦公室業務的政策願景，層次便顯得比較低，長遠來說，家族需要考慮做更多可以創造「影響力」的事情，如目前投資界所重視的「影響力投資」，投資者所投資的標的，就超越了純單以財富增值為圭臬的境界。

同樣道理，香港財富傳承學院的發展方向，也應該超越單純投資理財為傳承目標的窠臼，做出更多可以創造「影響力」的措施，包括課程設計的培才理念。誠如香港要成為一個百年、千年繁榮的城市，一定也應設法擴大自身的「影響力」，把「影響力」擴展至世界。

筆者上述討論了兩點，第一點是從短期走向長期的目標；第二點是從投資理財擴大到「影響力」創造。

第三，對人才的培訓，避免有「服務」家族辦公室的政策想法。事實上，傳承學院所培育的人才，建校的目標，並不是去服務家族辦公室的財富擁有人，嚴格來說並不存在「誰服務誰」的問題，而是給予財富擁有人進行傳承規劃提供「指導」。

據筆者觀察，很多年輕家族企業領導人對傳承一知半解。以筆者供職的中心所開設有關傳承的課程為例，學員曾有疑慮：我30多歲，子女還在唸幼稚園，我需要參加有關傳承的課程嗎？其實他們不知道，子女就是未來家族的領導人，需要自少進行培育。當他們成人後，要改變他們的心態和價值觀，便恐難以做到。日本很多幾百年的老店，其歷久不衰，關鍵就是早早做好傳承規劃，甚至是超越一代的傳承規劃，從孫子年幼時便開始加以傳承熏陶。正是因為如此，他們的傳承意願異常強烈。

為年輕接班人 提供傳承指導

另一方面，很多企業家或者財富擁有人對自身潛在的巨大影響力也不自知，財富除了提供一家幾代人的一日三餐，其實能發揮更大的社會影響力，除了前文提到的影響力投資，家族慈善也是家族辦公室可以具備的功能之一。這些都是傳承學院可以有的教育方向。

因此，香港財富傳承學院的使命之一，可以是給年輕的企業領導人的傳承作出提醒和指導。傳承除了家業和財富，家族成員的和諧關係、家族價值觀和家族影響力的傳承，也非常重要。以上三點意見，也是我們對香港財富學院的期盼，拓展香港家族辦公室的事業，為鞏固和提升香港國際金融中心的優勢，再增力量！

▲ 香港財富傳承學院開發展步伐之際，大家進行集思廣益討論，對學院往後的發展應該是有益和有建設性的。圖為財富傳承學院成立典禮。（資料圖片）