昔日「泛民」粉絲 今朝積極投票

12月10日區議會選舉日臨近，選舉的氣氛也愈來愈濃。筆者看到，港、九、新界各區候選人都拿出看家本領，向市民宣介自己的政綱；特區政府以多種方式呼籲選民參與投票；行政長官李家超日前公開表示，公務員應以身作則，履行公民責任，在區議會選舉中投票；民青局局長麥美娟帶領工作人員「洗街市」，呼籲選民齊投票，她還用8種語言向市民喊話；還有許多同鄉社團呼籲在內地的港人「12．10回港投票」。

然而，本港也有一些令人不爽的現象。比如有人隔空喊話，呼籲市民「12．10深圳消費」、「12．10家中坐」。這其中，心裏最糾結的當屬昔日的「泛民」粉絲們。以往，他們投票支持泛民候選人，這一次，399名候選人當中，泛民蹤影難覓，還要不要參與投票呢？一些人猶豫不決。

共建美好家園 豈能變「角鬥場」

其實，解開這個心結並不難，關鍵要打開視野看問題，客觀理性做選擇。

過往，泛民粉絲們對區選熱情比較高，一方面是看到區選的對抗性很強，氣氛激烈，認為這才是真正的民主氛圍；另一方面，部分泛民候選人拋出的出格言論，很吸引眼球，容易造成轟動效應。在泛民粉絲們看來，本次區議會候選人幾乎是「清一色」的建制派，缺少對抗性，是「民主的倒退」，沒有必要參與投票。

持這種態度的人，其實陷入了自己製造的邏輯誤區：凡是對抗激烈，則是「真正民主」。那麼，不妨問幾個問題：其一，泛民拋售的「民主理念」行得通嗎？其二，泛民議員為市民辦實事的成效如何呢？其三，泛民把社區變成「角鬥場」對市民有何益處？

泛民拋售的「民主理念」，有的與一國兩制和基本法相悖，根本不可能實現；有的逢特區政府必反，令全港毫無寧日；有的華而不實，不過是忽悠人的「自我包裝」；有的詆毁他人，逞一時「口舌之快」，實則經不起推敲。這些「政治理念」容易讓涉世不深的年輕人熱血沸騰，但很不靠譜。

泛民議員為市民辦實事的成效，可以一分為二地看待。過往，確有部分泛民議員偶而也深耕社區，為社區居民辦了一些實事；但近年來這樣的泛民議員愈來愈少，幾乎難覓蹤迹，特別是本屆區議會，由於部分議員違背「擁護香港基本法、效忠香港特區」的要求，試圖以辭職避免被追討薪津，早已與「為市民服務」分道揚鑣，令區議會長期處於癱瘓或半癱瘓狀態。

社區是市民的家園，家園應讓人感到溫暖和清淨，人們相互關愛、和諧共處。然而，不少泛民區議員把社區變成了「角鬥場」。比如，有一名區議員在辦事處門口張貼告示「藍絲與狗不得入內」，並稱「本辦事處不為任何藍絲服務」。當政治上腦，高於為民服務，社區的氛圍注定烏煙瘴氣、雞犬不寧、混亂不堪，對社會、對市民毫無益處。

2019年的區議會選舉是在恐怖恐懼氣氛中進行的。麥美娟回憶當年的經歷時這樣寫到：「當時差不多所有建制派候選人的辦事處都被暴徒毁壞、縱火，家人和義工都被起底甚至被襲擊。在最混亂的時候，我都不敢與義工和支持者合照，工作照也會為相中人打碼，以防他們被起底騷擾。」麥美娟所言，正是所謂「民主氛圍」的真實寫照，那一幕不應忘記。

凡事物極必反。正是認識到區議會選舉陷入混亂的巨大危害，特區政府決定依法重塑區議會。如果說過去曾試圖在區議會進行民主探索的話，那麼當其演變成「亂港平台」，從中央到香港管治團隊都強烈地意識到，糾錯糾偏刻不容緩！

區會功能回歸本位 不可逆轉

區議會回歸本位，有堅實的法律依據。香港基本法並沒有提及「區議會」3個字，區議會並不是政權組織。基本法第5節是「區域組織」，第97條訂明，「香港特別行政區可設立非政權性的區域組織，接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衞生等服務。」

正是依據基本法第97條，成立於港英政府時代的區議會得以延續。但根據《區議會條例》，香港的區議會並不具備現代議會的兩個主要主要功能：立法和審批政府公共開支的權力。因此，區議會雖然有「議會」之名，但與西方國家的議會有本質的區別。香港的區議會回歸諮詢和服務功能，是依據基本法行事，無可挑剔。

時至今日，昔日的泛民粉絲們應清醒地認識到，區議會回歸基本法規定的屬性，這是不可逆轉的。區議員候選人必須符合「愛國愛港」要求，這是鐵定的標準。以往那些激進的泛民人士還想「入閘」是不可能的。還是放棄幻想、正視現實吧！

客觀理性看待 棄投票非好事

部分泛民粉絲不願意投票，是看到候選人當中沒有泛民的身影，感到失望和不滿。其實，人不能總是被情緒所左右，客觀理性地看待問題，才是正確選擇。

其一，泛民政黨未能適應區議會改革要求。此次區議會選舉須通過嚴格的資格審查。某些泛民人士自知無法通過審查，沒有報名參選；候選人須同時獲得來自區內選民以及至少3名「三會」成員的提名，某些泛民人士未能獲得提名。這說明，泛民人士對新的選舉要求和選舉環境還不適應。

其二，泛民粉絲的理念應與時俱進。選舉區議員是選「服務員」和「諮詢員」，目的是共建美好社區，不是選「政治鬥士」。候選人當中沒有昔日的泛民人士，難道就無人可選了嗎？事實上，399名候選人競爭88個席位，是「4選1」，區區有競爭，好中選優的空間很大。

其三，沒有必要放棄自己的民主權利。泛民粉絲當中，有些人是泛民的「鐵粉」，估計觀念轉變尚待時日；也有一些人僅對泛民的部分理念認同，對激進泛民人士那些違背一國兩制方針的觀點不認同，上屆區議會選舉投票前也曾猶豫過，但迫於當時的政治氛圍，最終把票投給泛民候選人。那麼，這部分泛民的粉絲應該好好地想一想：這一次，有必要放棄自己的民主權利嗎？

選出辦實事者 服務市民最重要

有媒體報道，一位市民講述了一件身邊小事。自己社區有一棵大樹，歪歪斜斜，隨時有傾倒的危險，每逢刮風下雨，都令人擔心，社區的幾位老人向一位區議員訴說，請他幫忙修整，但一直未得到回應。後來，向另外一位區議員提出同樣請求，很快得到解決。

還有一位候選人坦言，他在過往擔任區議員時，爭取到本社區附近交通燈的人行綠燈時間多延長了幾秒鐘，方便了附近居民過街。

這些點滴小事，不算「高大上」，對於社區居民來說卻很重要。政府部門有意服務市民，但也有很多「盲區」，需要包括區議員在內的地區人士充分發揮作用，收集民情民意，提出建議意見，大家一起努力，把服務市民的事情辦好。

區議會選舉就是要選出那些願意為民辦實事的人，哪怕事情看似很小，也願意全力以赴去辦。對於普通市民來說，所謂「幸福」不是「天馬行空」，而是「腳踏實地」，正體現在這些身邊的小事上。況且，身邊的小事是無處不在的。

昔日的泛民粉絲們應該想想，自己需要辦實事的區議員嗎？如果需要，為甚麼不投票呢？豈能為過去的一點執念，束縛了自己的手腳？

十三屆全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、中央港澳辦主任夏寶龍十分關心香港的基層治理，他在今年4月來港考察時指出：「我們相信，香港是全體居民的共同家園，每位居民都是這個家園的持份者、建設者、受益者，都會為維護香港和諧穩定出一分力、作一份貢獻。」

前不久，夏寶龍在北京會見行政長官辦公室主任葉文娟率領的香港特區政府政治委任官員國家事務研修班全體成員時表示，希望每一位市民履行公民責任，選出做實事、專心地區事務的區議員。

作為香港這個家園的持份者、建設者、受益者，昔日的泛民粉絲們不應放棄自己的投票權。「愛國愛港」是底色，「辦實事」是重點。把票投給這樣的人，對社會、對家人、對自己，有甚麼不好呢？

▲ 民青局局長麥美娟（左七）日前向少數族裔人士代表及服務少數族裔人士的非政府機構代表，介紹完善地區治理後首場區議會選舉的重要意義。（民政及青年事務局圖片）