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【ESG聚焦】鷹普精密工業 製造業ESG領先企業 多元策略實現互利共贏

特約 00:00 2023/12/05

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葉滙榮表示，鷹普會繼續完善管治水平，追求創新發展，為社會創造更多價值。

全球經濟復甦速度放緩，加上地緣政治的不確定性，令各行業發展舉步維艱。然而，作為全球領先的高精密度、高複雜度及性能關鍵的鑄件、機加工零部件液壓擺線馬達製造商，鷹普精密工業有限公司（下稱鷹普）憑藉3大主要戰略，今年上半年成功帶動集團收入和稅後純利分別同比增長9.7%和13.3%，表現亮麗。對於集團能在充滿挑戰的市場環境中保持競爭優勢，鷹普首席財務官及公司秘書葉滙榮認為關鍵在於集團重視環境、社會及管治（ESG）。

鷹普作為全球第六大的獨立熔模鑄件製造商，25年來持續以創新技術促進產品服務品質的優化，為客戶提供一站式解決方案，同時透過節能減排、減少污染的措施，以及從上而下的管理架構，推動和落實各項ESG策略和目標。時至今年，集團在亞、歐、美3大洲共設有21間工廠，其客戶乃所屬行業的全球領導者，包括Bosch、Caterpillar、Cummins、Honeywell及Parker-Hannifin等。

3大主要戰略 2022年全年收入同比增長15.3%

「可持續性是鷹普企業戰略及企業發展中不可或缺的組成部分，而從往績中可見有關策略對集團的持續發展起着關鍵性的作用。」葉滙榮解釋，為實現集團的可持續發展，鷹普積極把ESG策略融入日常營運，並制定出「全球化佈局」、「多元化終端」及「雙引擎增長」3大主要戰略。

葉滙榮透露，作為上游產業的鷹普，其收入主要來自多元化工業、汽車，以及航空、能源與醫療等3大終端市場，而多元化和分散的終端市場正好助其降低營運風險。「就像美國早前推出的1萬億美元基礎設施計劃，刺激相關下游產業的發展，直接帶動集團在工業與汽車領域等業務的增長；但隨着相關工業領域受加息影響而出現放緩，航空、能源與醫療領域市場的復甦正好填補有關收入，令集團業績維持穩健增長。」

他補充指出，由於集團的墨西哥新工廠仍在起步階段，較高的折舊費用和墨西哥貨幣滙率同比大幅升值，令墨西哥業務虧損擴大，加上多項因素令集團的稅後利潤增長受壓。

不過，受惠集團的「全球化佈局」戰略，由於期內大部分中國工廠的營運績效均獲得令人滿意的成績，故集團今年上半年仍能保持正增長。「至於集團在2022年下半年完成的兩宗併購業務亦整合良好，充分展現『雙引擎增長』戰略的優勢。」

提高能源效率 落實2030年減碳目標

儘管3大戰略有助鷹普分散營運風險，捕捉不同市場的機遇，惟葉滙榮強調，隨着全球客戶尤其是歐美地區的企業對節能減排、碳中和的要求不斷提高，集團在每個環節須較以往做得更一絲不苟，才能維持在相關領域上的優勢。「透過不斷提高零部件和產品的精密度和質素，除了可以改善能源效益和減少排放外，亦可令產品更耐用，對環境和大眾也有益處。」（見另文）

葉滙榮表示，為推動集團上下在營運中踐行ESG策略，並把集團綠色環保的發展理念融入國家的「雙碳」戰略中，集團除把氣候相關財務信息披露工作（TCFD）框架納入氣候風險管理流程，並嚴格遵守所在營運地的環境保護相關法規外，更於2022年制定了減碳目標，即在2030年將溫室氣體排放和能源消耗相較2020年減少30%、耗水密度降低40%。而與2021年相比，三者已於2022年分別下降了19.9%、21.8%及34.1%。

鷹普的生產工廠已為高耗電機器部署能源分析設備。

鷹普位於中國的生產工廠已開始內部改造空氣壓縮機，通過熱回收控制系統將熱量回收利用。

「為確保集團的ESG策略能充分實踐並發揮成效，我們會每季檢視有關工作，而按照目前進度，我們有信心實現2030年或以前提早實現首個減排目標。」葉滙榮補充道，截至2022年12月31日，鷹普在中國、土耳其、德國、捷克共和國及墨西哥的10家工廠已取得ISO 14001環境管理體系認證，佔整體工廠的52.4%。

構建良好氛圍 實現吸才留才

為實現集團的2030年減排目標，鷹普除了注重硬件配套外，同時積極提升集團的核心凝聚力，透過建立公平公正、和諧友愛、健康安全的工作氛圍，推動持份者特別是員工對ESG的支持和參與。

鷹普積極打造公平公正、和諧友愛、健康安全的工作氛圍。

「面對全球競爭愈趨激烈，世界各地均出現搶人才的現象，而因應多家外國企業先後在墨西哥設廠，集團於當地的工廠亦錄得較高的員工流失。猶幸中國內地的工廠員工穩健增長，令集團的勞動力得以補充。」目前，鷹普在全球約有近8,000名全職員工，當中逾7成人來自中國內地。葉滙榮表示，鷹普一直視員工為企業的立足之根、發展之本，所以在協助員工實現工作與生活平衡之外，同時關注他們的職涯發展，為他們提供完善和清晰的晉升階梯。

他舉例指出，鷹普早於2015年推出了「星級技工與星級技師項目」，於各地工廠評選「星級技工」和「星級技師」，並為他們提供津貼，而獲選為一星的員工更可享有副廠長級別的待遇，藉此嘉許表現優秀的人才，同時激勵前綫員工不斷精益求精，提升工作質素。

鷹普致力幫助弱勢群體，積極組織活動促進社區融合。

此外， 集團又設立鷹普學院， 為員工提供業務技能和職業素養， 包括廉潔、反貪污等方面的持續學習機會，傳播核心價值觀和企業文化，並透過「雛鷹計劃」，為應屆畢業生提供在職培訓、職業指導和規劃，為集團及行業培育更多人才。單以2022年計算，集團為全球員工提供超過28萬小時的培訓，人均受訓時間為36.5小時。

着重研發創新 優化管治體系

為使各項策略得以有效推行，鷹普於2020年成立可持續發展委員會，對ESG相關事務進行規劃、風險識別及評估等工作。委員會包括兩名獨立非執行董事及3名執行董事，定期與公司管理層和外部顧問召開委員會會議，確保管理層及所有員工參與並投入公司的可持續發展管理。

葉滙榮表示，集團一直致力確保高水平的企業管治，並持續檢討、改善企業內部監控。例如集團去年便更新了《行為守則與商業道德》、《信息安全管理政策》、《集團內部舉報管理政策》等相關管治政策，並首次頒布《集團風險管理政策》，以提高企業管治及各種抗風險能力。此外，鷹普在設計、審視及評估董事會的組成時，亦會綜合考慮董事人選，並以多元化為原則，而當前集團的女性董事會成員佔比為25%。

在完善管治體系的同時，鷹普相信高效的研發能力和包容的合作態度，有利集團及行業的持續發展。因此，集團除致力培養強大的研發團隊外，更與業界同行建立互利的合作關係，共同開發革命性創新產品。而去年鷹普在中國便設立了全新的研發基地，其對創新的投資總額約211.2百萬港元；同年，鷹普又申請了11項發明專利和57項實用新型專利，兩者較2021年分別增長83.3%和103.6%。

葉滙榮透露，集團每年用於研發的資金每年超過2億港元，而過去3年用於更新和添置新機器設備的資本支出更每年平均超過4億港元，今年更分別獲得大華銀行和恒生銀行批出綠色貸款，用作添置環保節能的生產設備。「我們會繼續完善管治水平，追求創新發展，踐行可持續發展的供應鏈，以優質產品為客戶提供服務，為他們及社會創造更多價值。」

截至2022年，鷹普合共擁有100項發明專利和348項實用新型專利。

推己及人 攜手共建可持續未來

透過全方位的策略部署，鷹普成功為實現可持續發展奠下穩健基礎。然而面對市場的期望和要求不斷提高，葉滙榮不諱言集團在推行ESG策略上未敢鬆懈。

「例如港交所早前推出符合國際可持續發展準則理事會（ISSB）氣候準則的新氣候相關信息披露要求，其中便涉及第三類排放準則，而當中實與我們的供應鏈夥伴有關。」葉滙榮解釋，有關要求除了需要集團做好本份外，更要鼓勵和推動上下游的企業夥伴做好ESG。而截至2022年，鷹普已有140家供應商獲得ISO 14001環境管理體系認證，數目約較2021年增加27.3%。

談及集團的未來發展，葉滙榮重申鷹普未來除會繼續優化營運管理外，也會加強與合作夥伴的聯繫，共同為實現可持續發展作出貢獻。「企業實踐ESG與可持續發展猶如一場馬拉松賽事，必須持之以恆，引用集團主席兼行政總裁陸瑞博經常勉勵我們的一句話就是『沒有成功，只有進步』。」他表示，鷹普會繼續肩負推動社會共同進步的使命，並期望社會各界能互相合作，透過創新方法優化營運流程，攜手共建可持續發展的未來。

工匠精神深受各界肯定

製造業與節能減排必然處於對立關係？葉滙榮承認，實現零排放對製造業來說乃難以實現，惟業界能夠透過創新的生產模式及提高產品質量，延長產品壽命，以降低營運對環境帶來的影響，藉此平衡減排與社會發展的需要。

 

「我們致力將零部件產品的公差控制在0.5至3微米（μm），而一根頭髮的直徑大約是70微米，足見有關工藝相當精細。」葉滙榮表示，製造業實踐節能減排並不只是迎合市場的需要，同時亦有助降低營運成本，對企業的持續發展有正面作用。

 

憑藉優秀的工藝水平與產品質量，鷹普除了深受全球知名企業信任外，多年來更在業界中屢獲殊榮，例如集團於今年6月便在全球頂級鑄造行業盛會杜賽爾多夫國際鑄造技術專業博覽會（GIFA）和國際鑄件產品專業博覽會（NEWCAST）上，獲頒NEWCAST國際鑄件大獎中的其中一項大獎——「最佳功能一體化」獎項，至於另外兩大獎項則分別由兩家德國企業奪得，反映鷹普的工藝水平足與海外企業媲美。

（特約）

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