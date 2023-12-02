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THE PARKSIDE套四房戶 8年半賺$406萬

置業家居 2023/12/02

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中原柯勇表示，將軍澳THE PARKSIDE 1座低層A室，實用面積1,087平方呎，採4房連套房及工人套房間隔，坐向西南方，向街景，日前以$1,800萬易手，實用面積呎價$16,559。據了解，原業

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