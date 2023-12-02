THE PARKSIDE套四房戶 8年半賺$406萬 置業家居 2023/12/02 分享： 分享： 中原柯勇表示，將軍澳THE PARKSIDE 1座低層A室，實用面積1,087平方呎，採4房連套房及工人套房間隔，坐向西南方，向街景，日前以$1,800萬易手，實用面積呎價$16,559。據了解，原業 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 新界區最新成交 最新專欄文章 更多 海堤灣畔846呎 2009年貨漲價1.8倍 2023/12/02 海堤灣畔846呎 2009年貨漲價1.8倍 錦綉花園雙號屋 實用呎價$12,570 2023/12/02 錦綉花園雙號屋 實用呎價$12,570 翠怡花園雅裝2房戶 外區客$500萬上車 2023/12/02 翠怡花園雅裝2房戶 外區客$500萬上車 邁亞美海灣套3房 降價$82萬離場 2023/12/02 邁亞美海灣套3房 降價$82萬離場 豪景花園低層套3房 實用呎價$6,829 2023/12/02 豪景花園低層套3房 實用呎價$6,829 將軍澳 THE PARKSIDE 物業買賣