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今年新盤強差人意 望來年再闖高峰

置業家居 2023/12/02

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年年難過年年過，還有不足一個月就已經是聖誕節長假期，換言之2023年已進入尾聲，今年樓市快將過去，但無可否認今年樓市的成績是強差人意的一年。首先由於今明兩年是新盤落成的高峰期，面對大量新盤的競爭，原先市場已估算今年一手新盤銷售會較去年大幅回升，全年新盤銷售或會重上1.5萬伙的高位；奈何事與願違，今年首11個月，整體新盤銷售只有約9,300伙，雖然已成功突破去年全年的總數9,173宗水平，相信今年新盤總銷售會較去年增加一至兩成，預計全年總銷量只達1萬至1.1萬宗的水平，換言之預計最終今年總體新盤銷售只是輕微按年上月一成多。

今年首11個月新盤銷約9,300伙 低於預期

無可否認，今年的新盤市場是發展商的預料之外，但正如早前所言，由於今明兩年是新盤落成的高峰期，過去兩、三個月間新盤市場遇上「淡風」，總新盤貨尾總數急速上升，最新貨尾總數已超越2萬伙，發展商自然需要加快新盤銷售，幸好《施政報告》為樓市減辣，加上美國息口或許經已見頂，隨着減辣消息推動，發展商亦趁機減價清貨尾。

心水清的讀者都知道，近日新盤推出各式各樣的優惠，有發展商增加回贈或是印花稅回贈等優惠，甚至有新盤推出樓價保障，假若未來半年樓價持續回落，發展商會提供回贈。在減辣加上減價的配合下，發展商一連串攻勢令整體新盤成交回升，趁勢推動客人入市。其中近期港島一手成交大增，晉環、揚海等港島地鐵上蓋現樓促銷，買家可以即睇即揀，加上2024年黃竹坑上蓋商場開幕，令近日港島區新盤銷售增加。

發展商追銷量 聖誕節前新盤市場熱鬧

相信隨着港島新盤銷售增加，無可否認即使《施政報告》宣告減辣後，上月整體新盤銷售確實較10月份有所回升，但整體回升幅度仍然有限，只是由10月約350伙，稍稍回升至上月500多伙，不過隨着天水圍焦點新盤YOHO WEST以「震撼低價」推出，項目已安排於本月初正式推售，相信本月新盤銷售勢必重上1,000伙以上水平。

「天氣不似預期，但要走，總要飛」，總括而言，年近歲晚，發展商自然需要「趕業績、追銷量」，始終按目前的新盤銷量而言，部分發展商的銷售仍然不及去年，相信稍後會加快新盤推售的步伐，亦會全力促銷貨尾，相信今年聖誕節前新盤市場勢必回歸熱鬧。雖然今年總體新盤成績不似預期，但總體成績仍較去年穩步上升一成多，預期隨着本地經濟逐步回升，加上息口經已見頂，美息更有機會於明年第一季見頂回落，減息期重啟下，希望來年新盤銷售較今年再升，再闖近年的高峰。

焦點新盤天水圍YOHO WEST以12月初正式推售，相信本月新盤銷售可重上1,000伙以上水平。

撰文 : 楊永健 世紀21 Q動力總經理

欄名 : 樓市講場

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