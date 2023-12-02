海泉灣度假式現樓別墅 售價￥247萬起

位於珠海金灣區的海泉灣，屬大型濱海溫泉旅遊度假區綜合項目，當中有提供低密度、環境清幽的別墅戶型，近日並在港推售，入場門檻由￥247萬起。

項目由中旅集團發展，佔地約5.1平方公里，為大灣區內罕有大型濱海

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