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海泉灣度假式現樓別墅 售價￥247萬起

置業家居 2023/12/02

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位於珠海金灣區的海泉灣，屬大型濱海溫泉旅遊度假區綜合項目，當中有提供低密度、環境清幽的別墅戶型，近日並在港推售，入場門檻由￥247萬起。

項目由中旅集團發展，佔地約5.1平方公里，為大灣區內罕有大型濱海

...

欄名 : 大灣區樓市

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