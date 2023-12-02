海泉灣度假式現樓別墅 售價￥247萬起 置業家居 2023/12/02 分享： 分享： 位於珠海金灣區的海泉灣，屬大型濱海溫泉旅遊度假區綜合項目，當中有提供低密度、環境清幽的別墅戶型，近日並在港推售，入場門檻由￥247萬起。 項目由中旅集團發展，佔地約5.1平方公里，為大灣區內罕有大型濱海 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 華發院子罕有四合院式別墅 總價￥600萬起 2023/11/25 華發院子罕有四合院式別墅 總價￥600萬起 珠光錦程花園現樓發售 首期￥47萬起 2023/11/18 珠光錦程花園現樓發售 首期￥47萬起 海薈城軌上蓋綜合體 享一綫海景 總價￥185萬起 2023/11/11 海薈城軌上蓋綜合體 享一綫海景 總價￥185萬起 華發橫琴薈2期矜罕純住宅項目 3房首期$92萬起 2023/10/28 華發橫琴薈2期矜罕純住宅項目 3房首期$92萬起 贏家花園現樓推售 總價約￥53萬起 2023/10/21 贏家花園現樓推售 總價約￥53萬起 人民幣 酒店 大灣區 珠海 口岸 市集 港珠澳大橋 主題樂園