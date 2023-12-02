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觀塘Bal Residence開放現樓示位 周內連沽3伙

置業家居 2023/12/02

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由麗新發展及市建局共同發展的觀塘單幢盤Bal Residence，於本周三（11月29日）起對外開放26樓全層共7伙現樓示位。麗新發展高級副總裁潘銳民稱，Bal Residence已於10月獲批入伙紙

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欄名 : 新盤速遞

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銷售安排 Bal Residence 市建局 一手市場 觀塘

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