觀塘Bal Residence開放現樓示位 周內連沽3伙 置業家居 2023/12/02 分享： 分享： 由麗新發展及市建局共同發展的觀塘單幢盤Bal Residence，於本周三（11月29日）起對外開放26樓全層共7伙現樓示位。麗新發展高級副總裁潘銳民稱，Bal Residence已於10月獲批入伙紙 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 東半山峻譽•渣甸山提供114伙 料明年第一季推 2023/12/02 東半山峻譽•渣甸山提供114伙 料明年第一季推 馬頭角城軒首推30伙 折實價$854.57萬起 2023/12/02 馬頭角城軒首推30伙 折實價$854.57萬起 天水圍YOHO WEST同區3年半最平新盤 1房折實$299.96萬起 2023/11/25 天水圍YOHO WEST同區3年半最平新盤 1房折實$299.96萬起 直擊示範單位：B座22樓B1室 實用面積411呎 2房 2023/11/11 直擊示範單位：B座22樓B1室 實用面積411呎 2房 長沙灣曉柏峰1房折實$392.13萬起 同區年內最平新盤 2023/11/11 長沙灣曉柏峰1房折實$392.13萬起 同區年內最平新盤 銷售安排 Bal Residence 市建局 一手市場 觀塘