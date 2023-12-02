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馬頭角城軒首推30伙 折實價$854.57萬起

置業家居 2023/12/02

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裕泰興旗下馬頭角新盤城軒，於周二（11月28日）公布首張價單，涉及30伙，首批涵蓋2及3房，實用面積510及708平方呎，價單定價$960.2萬至$1,555.2萬，價單呎價$18,827至$

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欄名 : 新盤速遞

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