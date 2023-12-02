馬頭角城軒首推30伙 折實價$854.57萬起 置業家居 2023/12/02 分享： 分享： 裕泰興旗下馬頭角新盤城軒，於周二（11月28日）公布首張價單，涉及30伙，首批涵蓋2及3房，實用面積510及708平方呎，價單定價$960.2萬至$1,555.2萬，價單呎價$18,827至$ ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 東半山峻譽•渣甸山提供114伙 料明年第一季推 2023/12/02 東半山峻譽•渣甸山提供114伙 料明年第一季推 觀塘Bal Residence開放現樓示位 周內連沽3伙 2023/12/02 觀塘Bal Residence開放現樓示位 周內連沽3伙 天水圍YOHO WEST同區3年半最平新盤 1房折實$299.96萬起 2023/11/25 天水圍YOHO WEST同區3年半最平新盤 1房折實$299.96萬起 直擊示範單位：B座22樓B1室 實用面積411呎 2房 2023/11/11 直擊示範單位：B座22樓B1室 實用面積411呎 2房 長沙灣曉柏峰1房折實$392.13萬起 同區年內最平新盤 2023/11/11 長沙灣曉柏峰1房折實$392.13萬起 同區年內最平新盤 印花稅 馬頭角 城軒 裕泰興 一手市場