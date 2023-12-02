東半山峻譽•渣甸山提供114伙 料明年第一季推

中信泰富發展的渣甸山項目，現命名為峻譽•渣甸山（JARDINI）。項目由兩座物業組成，合共提供114伙，標準單位涵蓋2房及4房間隔，實用面積由434至1,686平方呎，另設有9間特色戶，實用面積622

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