東半山峻譽•渣甸山提供114伙 料明年第一季推 置業家居 2023/12/02 分享： 分享： 中信泰富發展的渣甸山項目，現命名為峻譽•渣甸山（JARDINI）。項目由兩座物業組成，合共提供114伙，標準單位涵蓋2房及4房間隔，實用面積由434至1,686平方呎，另設有9間特色戶，實用面積622 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 馬頭角城軒首推30伙 折實價$854.57萬起 2023/12/02 馬頭角城軒首推30伙 折實價$854.57萬起 觀塘Bal Residence開放現樓示位 周內連沽3伙 2023/12/02 觀塘Bal Residence開放現樓示位 周內連沽3伙 天水圍YOHO WEST同區3年半最平新盤 1房折實$299.96萬起 2023/11/25 天水圍YOHO WEST同區3年半最平新盤 1房折實$299.96萬起 直擊示範單位：B座22樓B1室 實用面積411呎 2房 2023/11/11 直擊示範單位：B座22樓B1室 實用面積411呎 2房 長沙灣曉柏峰1房折實$392.13萬起 同區年內最平新盤 2023/11/11 長沙灣曉柏峰1房折實$392.13萬起 同區年內最平新盤 東半山 中信泰富 一手市場