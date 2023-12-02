樓價處下行局面 專才置業「旺量不旺價」

【分析】合資格外來人才置業稅可先免後徵，雖然為樓市注入生氣，甚至推動11月一手交投量上升，但目前形勢依然「旺量不旺價」，在息口依然高企，本港經濟環境仍需改善下，樓價直至年底亦處於下行局面，或要待來年美

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