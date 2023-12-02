專才有財力 中上價物業、豪宅交投增

【二手買賣】外來專才入市的雙辣稅改為先免後徵，也利好整體二手市場。據利嘉閣研究部及土地註冊處的綜合數據，11月截至本周二(28日)共錄1,596宗二手私人住宅買賣登記，預料11月全月可錄約1,760宗

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