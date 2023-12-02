帶動租金上升 半新樓租務交投旺 置業家居 2023/12/02 分享： 分享： 【租務市況】隨着政府積極搶人才，推出多項吸引外來人才的措施，除物業買賣受惠外，住宅租金及租賃市況亦受刺激，由於部分專才來港後，選擇先行租樓，待深入了解該地區的民生配套後，才作進一步買樓決定，引致受人才 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 封面故事 相關文章 先免後徵奏效 專才入市一二手盤 樓市增添新動力 2023/12/02 先免後徵奏效 專才入市一二手盤 樓市增添新動力 樓價處下行局面 專才置業「旺量不旺價」 2023/12/02 樓價處下行局面 專才置業「旺量不旺價」 專才有財力 中上價物業、豪宅交投增 2023/12/02 專才有財力 中上價物業、豪宅交投增 鍾情一手樓 發展商推優惠吸專才客 2023/12/02 鍾情一手樓 發展商推優惠吸專才客 申請按揭資格與港人睇齊 惟轉按須政府同意 2023/12/02 申請按揭資格與港人睇齊 惟轉按須政府同意 你可能感興趣 先免後徵奏效 專才入市一二手盤 樓市增添新動力 01:00 2023/12/02 先免後徵奏效 專才入市一二手盤 樓市增添新動力 樓價處下行局面 專才置業「旺量不旺價」 01:00 2023/12/02 樓價處下行局面 專才置業「旺量不旺價」 專才有財力 中上價物業、豪宅交投增 01:00 2023/12/02 專才有財力 中上價物業、豪宅交投增 最新專欄文章 更多 科網股斷捨離? 2024發掘港股新主題 2023/12/02 科網股斷捨離? 2024發掘港股新主題 互聯網板塊很便宜 2023/12/02 互聯網板塊很便宜 方偉昌：恒指不應只有17000點 2023/12/02 方偉昌：恒指不應只有17000點 平有平養 貴有貴養 育兒支出大不同 2023/12/02 平有平養 貴有貴養 育兒支出大不同 後記 2023/12/02 後記 物業買賣 二手市場 啟德 MONACO MARINE 將軍澳 SAVANNAH 物業出租