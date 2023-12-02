帶動租金上升 半新樓租務交投旺

【租務市況】隨着政府積極搶人才，推出多項吸引外來人才的措施，除物業買賣受惠外，住宅租金及租賃市況亦受刺激，由於部分專才來港後，選擇先行租樓，待深入了解該地區的民生配套後，才作進一步買樓決定，引致受人才

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