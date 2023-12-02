鍾情一手樓 發展商推優惠吸專才客

【入市新樓】人才置業時需繳交的雙辣稅，改為先免後徵，成交情況明顯好轉，吸引專才接連入市，帶動一手成交量亦轉活，11月截至27日，已錄約528宗交投，遠超10月錄約362宗一手成交，並連升2個月。隨着不

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