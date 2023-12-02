鍾情一手樓 發展商推優惠吸專才客 置業家居 2023/12/02 分享： 分享： 【入市新樓】人才置業時需繳交的雙辣稅，改為先免後徵，成交情況明顯好轉，吸引專才接連入市，帶動一手成交量亦轉活，11月截至27日，已錄約528宗交投，遠超10月錄約362宗一手成交，並連升2個月。隨着不 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 封面故事 相關文章 先免後徵奏效 專才入市一二手盤 樓市增添新動力 2023/12/02 先免後徵奏效 專才入市一二手盤 樓市增添新動力 樓價處下行局面 專才置業「旺量不旺價」 2023/12/02 樓價處下行局面 專才置業「旺量不旺價」 專才有財力 中上價物業、豪宅交投增 2023/12/02 專才有財力 中上價物業、豪宅交投增 帶動租金上升 半新樓租務交投旺 2023/12/02 帶動租金上升 半新樓租務交投旺 申請按揭資格與港人睇齊 惟轉按須政府同意 2023/12/02 申請按揭資格與港人睇齊 惟轉按須政府同意 你可能感興趣 先免後徵奏效 專才入市一二手盤 樓市增添新動力 01:00 2023/12/02 先免後徵奏效 專才入市一二手盤 樓市增添新動力 樓價處下行局面 專才置業「旺量不旺價」 01:00 2023/12/02 樓價處下行局面 專才置業「旺量不旺價」 專才有財力 中上價物業、豪宅交投增 01:00 2023/12/02 專才有財力 中上價物業、豪宅交投增 最新專欄文章 更多 科網股斷捨離? 2024發掘港股新主題 2023/12/02 科網股斷捨離? 2024發掘港股新主題 互聯網板塊很便宜 2023/12/02 互聯網板塊很便宜 方偉昌：恒指不應只有17000點 2023/12/02 方偉昌：恒指不應只有17000點 平有平養 貴有貴養 育兒支出大不同 2023/12/02 平有平養 貴有貴養 育兒支出大不同 後記 2023/12/02 後記 一手市場 印花稅 星凱‧堤岸 明雋 MONACO MARINE 曉柏峰 連方I