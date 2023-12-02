申請按揭資格與港人睇齊 惟轉按須政府同意

【按揭情況】新一份《施政報告》公布，隨着專才置業的雙辣稅，改動為先免後徵，不單止推動交投，連帶相關借貸個案亦有所增加，但必須留意，由於先免後徵的稅款，屬於第二押記，意味政府成為相關物業的第二債權人，假

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