先免後徵奏效 專才入市一二手盤 樓市增添新動力

雖然樓價走勢繼續偏軟，但隨着政府於10月底宣告減辣，尤其是把專才置業稅改動為「先免後徵」，交投量明顯向好，無論新盤或二手均現專才買樓身影，而相關政策推出僅1個月，已即錄約132宗「先免後徵」的申請，由

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