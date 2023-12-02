先免後徵奏效 專才入市一二手盤 樓市增添新動力 置業家居 2023/12/02 分享： 分享： 雖然樓價走勢繼續偏軟，但隨着政府於10月底宣告減辣，尤其是把專才置業稅改動為「先免後徵」，交投量明顯向好，無論新盤或二手均現專才買樓身影，而相關政策推出僅1個月，已即錄約132宗「先免後徵」的申請，由 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 欄名 : 封面故事 相關文章 樓價處下行局面 專才置業「旺量不旺價」 2023/12/02 樓價處下行局面 專才置業「旺量不旺價」 專才有財力 中上價物業、豪宅交投增 2023/12/02 專才有財力 中上價物業、豪宅交投增 帶動租金上升 半新樓租務交投旺 2023/12/02 帶動租金上升 半新樓租務交投旺 鍾情一手樓 發展商推優惠吸專才客 2023/12/02 鍾情一手樓 發展商推優惠吸專才客 申請按揭資格與港人睇齊 惟轉按須政府同意 2023/12/02 申請按揭資格與港人睇齊 惟轉按須政府同意 你可能感興趣 樓價處下行局面 專才置業「旺量不旺價」 01:00 2023/12/02 樓價處下行局面 專才置業「旺量不旺價」 專才有財力 中上價物業、豪宅交投增 01:00 2023/12/02 專才有財力 中上價物業、豪宅交投增 帶動租金上升 半新樓租務交投旺 01:00 2023/12/02 帶動租金上升 半新樓租務交投旺 最新專欄文章 更多 科網股斷捨離? 2024發掘港股新主題 2023/12/02 科網股斷捨離? 2024發掘港股新主題 互聯網板塊很便宜 2023/12/02 互聯網板塊很便宜 方偉昌：恒指不應只有17000點 2023/12/02 方偉昌：恒指不應只有17000點 平有平養 貴有貴養 育兒支出大不同 2023/12/02 平有平養 貴有貴養 育兒支出大不同 後記 2023/12/02 後記 施政報告 印花稅 豪宅