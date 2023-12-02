地緣政治博弈 香港會成棋子嗎？

我們現在生活的年代，一個衝突就有可能會摧毁看似牢不可破的國際關係，影響全球社會和經濟發展。對於各國政府、商界領袖和有影響力的人士來說，促進對話以改善人類福祉，關注我們今天所面對的重大問題，在當下變得前所未有的重要。

地緣政治緊張局勢在世界主要超級大國之間不斷加劇，媒體內部似乎出現了一種令人擔憂的狀況，那就是他們對於推動一場迫在眉睫的衝突對話好像感到興趣。

習拜會釋善意 理解分歧防衝突

幸好，經過最近舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人會議，上述的情況初步得到了緩和。

國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）進行了會談，是兩人一年來首次面對面交流。對於理性觀察者來說，這種直接對話明顯地有助於更好地理解重大問題或分歧，並為取得日後的進展和解決問題奠定基礎。這種程度的接觸對於避免任何潛在的意外衝突是必要的，尤其是在當下較為脆弱的世界關係。習主席在三藩市扼要地指出，「這個地球容得下中美兩國，我們各自的成功是彼此的機遇。」

京經濟增長料持續 美視為威脅

會議期間也看到一些溫暖問候的表現。習主席在與商界舉行的晚宴上獲得了3次起立鼓掌，可見無論中美兩國以至國際社會都希望穩定健康的經濟關係，人們都渴望維持一個相對平靜的局勢。是次會晤被認為是一次成功的公關，並達成了多項協定。

美國理解到亞太地區對全球穩定和增長至關重要，而中國經濟一直是當中的推動力。問題的根源就在於，中國經濟的擴展和全球影響範圍的不斷擴大，對美國長期以來作為世界主要經濟大國的地位被視為挑戰，許多美國人認為是一種威脅。

而一些機構及協定也被某些人視為加劇中國積極對外進展印象的催化劑，包括專注於可持續發展、創新和綠色基礎設施的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）；現時全球最大自由貿易區協議的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）；由12個國家組成的自由貿易區全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP），其前身是跨太平洋夥伴關係協定（TPP），當年的美國在總統特朗普（Donald Trump）領導下退出這協定；及金磚國家集團（BRICS），成員有巴西、俄羅斯、印度、中國和南非，其特徵是人口眾多、經濟成長、在全球舞台上的影響力不斷增強；隨着有6個國家被邀請加入金磚國集團，而巴基斯坦亦已正式申請加入，影響力與日俱增。而「一帶一路」倡議就以和平的方式加強了中國與相關國家的聯繫、友好及影響力。

在未來一年，特別是美國總統選舉即將到來之際，我們的互利共存將如何發展，大家拭目以待。許多人預計，民主黨和共和黨候選人在大選前的言論將更加強硬和充滿敵意。因此，盡管去年雙邊貿易達到約7,000億美元的歷史新高，但預計負面媒體報道還會持續一段時間。

雖然中國不可避免地面對嚴峻的挑戰，但一些觀察員認為，許多基本的經濟措施是穩定的。經濟學家和風險資本家單偉建，他也是太盟投資集團聯合創始人兼執行董長，在媒體撰文指中國經濟的基本面是穩固的，政府有充足的政策空間來應對經濟放緩，中國工業發展已經奠定了牢固的基礎，中國的經濟增長在可見的未來很可能會持續下去。

據知名國際智庫The Conference Board預測更新，因應中國第三季有強勁經濟增長，把2023年的GDP增長率由之前預計的4.8%更新至5.2%，是一個不錯的增長水平。相比之下，預期2023年美國經濟增長2.4%，2024的GDP將下降至0.8%，預示衰退迹象。

當然，穩健的財政政策將是一個至關重要的決定因素。盡管如此，由於數位化、可持續工業發展和技術等因素，相信中國已經做好了克服當前經濟障礙的準備。

港一國兩制獨特角色 自有公論

那麼，若地緣政治關係得以緩和，香港會從中得益嗎？還是說，美國和一些歐洲國家會繼續把香港當作更廣泛的地緣政治博弈中的棋子？

無論如何，我相信香港因有「一國兩制」，在未來將繼續扮演重要及獨特的角色。我們身處其中，明其道理。事實勝於雄辯，歷史自有公論，相信在未來會有更多發展中國家以至其他一些地方的人會明白並認同此道理。

▲ 國家主席習近平（右）與美國總統拜登（左）進行了會談，這種直接對話明顯有助於更好理解重大問題或分歧。（路透社資料圖片）