推動學校開放設施 鼓勵青年運動抗逆

港府每年都會舉辦全民運動日，鼓勵不同年齡和能力的市民恒常參與體育及體能活動。當天康文署開放轄下大部分康樂設施給市民免費使用。但除了單日的激勵措施，政府該如何進一步推廣勤做運動有益身心的信息呢？

筆者於早前到訪新加坡體育理事會（Sport Singapore）轄下組織「體育關懷」（SportCares），了解到當地和香港青年均面對繁重的學習和工作壓力，加上受到疫情、地緣或本地政治環境影響，他們的身心健康以至輕生情況備受關注。

兩地政府透過不同途徑，鼓勵青年透過運動改善健康狀況和增強抗逆力。其中，新加坡體育理事會旗下另一組織ActiveSG致力促進各區學校開放運動設施，包括設立租用場地網上平台和負責行政、維修和保險等費用，正巧對應本港「開放學校設施推動體育發展計劃」未能擴充的多重障礙。

釋校方顧慮 才能有效擴展計劃

香港政府自2017/18學年起推行「開放學校設施推動體育發展計劃」（下稱開放計劃），透過額外津貼鼓勵學校於課餘時間開放禮堂、活動室、操場、運動場地及課室等設施予體育團體舉辦體育活動，為學生提供參與體育活動的機會，助他們養成良好的運動習慣。

截至2021/22學年，只有123間學校參與開放計劃，當中60間學校和42個體育團體獲成功配對，舉辦259個活動。開放計劃目前由文化體育及旅遊局和教育局合作推行。

為吸引更多學校參與，MWYO青年辦公室於2022年發表的《香港青年發展藍圖》，建議政府增撥資金擴充開放計劃，並強調局方要了解未有參與學校的顧慮，包括額外聘請管理場地行政人員所產生的行政費用、保險和設施維修費用等；政府更應考慮承擔學校相關行政開支，以及由康文署於學校課後擔任場地管理者。

我們還建議當局逐步開放學校體育設施，最初可先讓舊生回校使用，待檢討成效後再推展至公眾。當局也可善用康文署的網上康體設施租借系統，把參與學校設施租借的種類、時間、費用和注意事項等資料列在系統中，方便校外團體或公眾人士租用。

筆者欣悉政府於2023/24學年針對開放計劃推出多項優化措施，包括提高學校獲發津貼額（每所學校於每個學年獲發的津貼上限增至19萬元）、擴闊津貼可運用範圍（如改善校內體育設施及添置其他體育設備開支）、學校可保留相關津貼到其後的學年等。然而，上述措施並非對症下藥回應校方的主要顧慮，也未能按部就班擴展受惠人士範圍及提供便捷的預約平台。

獅城設組織 統籌租場管理維修

反觀新加坡政府多年來以文化、社區及青年部（Ministry of Culture，Community and Youth）為首，促進各區學校開放運動設施供市民使用。當地在早期城市規劃裏已於每個社區建設學校，並且只是公共房屋組屋的10分鐘步行距離內。在非上課時間，學校內的禮堂、籃球場、足球場及排球場等，正好能滿足大眾於周末對場地設施的需求。

這亦配合文化、社區及青年部轄下的新加坡體育理事會於2011年推出的《2030願景》（Vision 2030）之最終目標，即透過體育提升市民未來的生活質素。願景圍繞着一個核心問題，就是運動如何為個人、群體及社區的生活增添價值？政府也提出了3個關鍵詞，分別為機會、使用權和能力。其中，政府鼓勵市民在離家10分鐘的學校使用體育設施，藉此提升他們運動的機會和善用場地的權利，讓運動為市民的生活帶來價值。

為減輕學校在開放體育設施予公眾使用方面的行政和財務壓力，政府提供以下配套措施：

1.由ActiveSG負責統籌場地，包括在周末派員到學校管理場地使用狀況，以及承擔維修、保養、行政等費用；

2.市民可於ActiveSG網站預約使用標準運動場地和繳交租款；

3.新加坡體育理事會承擔所有涉及周末開放場地的權責，並為場地及使用者購買保險。政府更出資為學校配置自動體外心臟除顫器，以保障使用者的安全。

星逾200校參與 290場地供租用

自2011年初次讓市民使用學校體育設施後，現已有超過200間學校參與，提供多達290個場地予市民於周末租用，當中更有逾40個非標準尺寸運動場地供市民免費進內使用。新加坡體育理事會現正積極游說學校，進一步開放平日傍晚時段給公眾人士使用，反映當局認可其成效。

以往一直有不少關於新加坡和香港在金融和人才爭奪上的比較，鮮有談論兩地如何鼓勵市民特別是青年運動的政策措施。事實上，筆者在這次行程觀察到，兩地青年同樣面對沉重的生活壓力、身心健康響起警號、運動參與率不足的情況。筆者相信兩地政府均積極推行不同計劃和項目推廣全民運動以強化市民的身心健康，然而單看在促進學校開放運動設施方面，香港政府還須加一把勁。

▲ 港府於2023/24學年優化開放學校設施計劃，包括提高津貼額、擴闊津貼可運用範圍，及學校可保留相關津貼到其後學年等。（資料圖片）