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電商出海

副刊版 2023/12/04

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以後美國的Black Friday可能都會好關中國事，因為網上電商購物大勢下，這個傳統的聖誕和過年前預熱購物期，好大程度上已經由實體店轉移到網上市場。而今年有所不同是，有所謂中國電商四大玩家出海說。

這四小龍，Temu、TikTok、SHEIN和速賣通，名字可能在海外響一些，在中國本土反而沒有太多人留意，但其實都是中國背景的網購平台，或者就如TikTok，直情就是中國抖音的外國版本。

當中已發展一段時間，也已有很大基礎用戶的當是SHEIN，而TikTok Shop是剛剛在九月才進入美國市場，也是最受關注的，因為TikTok本身流量和知名度驚人，通過它去進行網店直連，睇睇下短視頻又可快速連去購物，難怪總體令今年的黑色星期五網購流量大漲。

這些中國背景網購平台的入場，好大程度上亦改變了美國市場遊戲規則，簡單而言，是把中國市場那玩法帶到美國。這裏說的，當然就是指雙十一的玩法。最早雙十一是指十一月十一日的大促銷，整整下，近年已變成從十月底就開始一直延到十一月底的長期活動，更是離最初的所謂「光棍」（因雙十一共有四個一字）即單身要買些東西來善待自己的意思愈走愈遠。

現在美國的大促銷也是加長時間，不限於十一月底才展開，而且殺價度驚人。新來者Temu就一度宣傳低至一折出貨。另外是更加早和賣家談合作入駐，早早推廣。

至於最好賣貨品類別方面，相對低價的便服、美粧個人護膚用品和首飾品依然有最大市場。這個廉價品市場，一般是中國背景平台的強項。而一直在美國及海外網購市場佔大頭的亞馬遜，就被視為相對較中產的中價消費市場。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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