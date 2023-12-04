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耐跑營養素

副刊版 2023/12/04

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自疫情過後，多位客人參加了幾個外地馬拉松，當然也不會錯過本地的渣馬。

渣馬備賽前，需要多加留意營養攝取，除了比賽前的能量即碳水化合物的補充外，現在已應開始多注意碳水化合物、優質蛋白質、鐵質、維他命D、抗氧化物的攝取。

一、碳水化合物和優質蛋白質：恒常的中等強度訓練日，建議保持每日攝取每公斤體重五至七克碳水化合物，以確保充足醣原儲備以防止疲勞、避免受傷和增加運動表現。此外，充足的優質蛋白質有助肌肉蛋白增長，建議每日攝取每公斤體重的一點二至一點六克蛋白質。於運動期間或之後補充十五至二十五克優質蛋白質，有助肌肉蛋白生成、於遲發性肌肉痠痛期間的靜態力量和持久性增加，而補充乳製品於阻力運動後對增加肌肉質量比其他蛋白質更有效。

二、鐵質：由於高強度的運動訓練會使鐵質於汗液、尿液中流失，更有些跑手會有足部着地衝擊造成的紅血球破裂症、月經量多，所以需多加留意補充鐵質，以確保和紅血球結合成血紅蛋白，更有效供氧至運動細胞。可從豬肝、豬紅、鴨血、蠔、青口、蜆、添加了鐵質的早餐穀片等攝取。

三、維他命D：維他命D負責協調神經肌肉功能、維持抵抗力等。當然曬太陽可吸收維他命D，但若經常於晚上訓練或穿防曬長衣長褲，隔絕了UVB，皮膚便沒有機會將其轉化成維他命D3讓身體吸收。可恒常多飲脫脂奶、進食魚油豐富的三文魚、鯖魚、茄汁沙甸魚等，還可多吃添加維他命D的早餐穀片或豆奶、經陽光曬過的蘑菇或大啡菇等攝取。

四、抗氧化物：雖然高強度長跑訓練增加身體耗氧量，理論上會增加氧化壓力，但身體的抗氧化系統也會適應。鼓勵從均衡飲食中攝取到抗氧化營養素。例如十字花科蔬菜：西蘭花、芥蘭、椰菜花等。含豐富類胡蘿蔔素和茄紅素：橙黃或紅色的蔬果，還有維他命E含量高的食物：果仁、種子；含花青素的紫薯，以及含甜菜紅素的紅菜頭、紅肉火龍果等。

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

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