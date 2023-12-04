有些人對名醫有種莫名的膜拜，當然，我也認識一些因為醫術高明而變得有名氣的西醫和中醫。但這裏想探討的是：「名醫必定是良醫」這個假設，有沒有問題？

較為認識中西醫學界的，會知道名氣不一定與醫術和醫德成正比的道理。以下是我認識的幾個個案：

一、皮膚專科名醫A，出名態度囂張、收費不菲。有回，友人X因面上皮膚敏感而求診，講到第三句，已被名醫A打斷，指摘她：「你哋啲女人成日化粧，搞到皮膚敏感，抵你哋死。」但友人X是不化粧的。名醫A態度惡劣不少病人都領教過，最慘是沒有一個是被他醫好的。

二、名醫B開藥必有類固醇，但很多皮膚病人都找他。朋友Y帶六歲患濕疹女兒求醫，B醫生瞄了一眼，說：「無得好㗎喇，要食同搽類固醇，有啲大過咗會自癒，有啲成世要食同搽類固醇。」要六歲孩子一直服食類固醇？我看過這女孩的皮膚並不是那麼嚴重，於是介紹她看另一位醫生，再提醒友人在飲食上要留意的地方，結果三個月後已痊癒八成，半年後完全康復。

三、年輕女友Z發現子宮長了個小肌瘤，經友人介紹向名醫C求診，甫見面，C即說要馬上安排切除小肌瘤，手術費三十萬元。我一聽，跟她說：一、肌瘤很平常，未必需要即刻割。二、好中醫可用中藥和針灸縮小肌瘤。三、若不放心仍想割，可介紹婦科醫生給她，肯定不用三十萬元。她聽後當堂定晒，選擇先看中醫調理，肌瘤縮細了。

心理學上有個名詞，是用來形容人類的認知偏差，叫Authority Bias（權威偏見），以為名人或權威人士更值得信賴，實屬謬誤。名醫不等如良醫，相反，我認識很多良醫，不一定非常出名，但這些醫者專注於給予病人最好/最適切/最應有的醫治診斷，醫術和醫德不比名醫低，甚至可以過之而無不及。因此，身體抱恙時，勿盲信權威，聽多一個醫者的second opinion（第二意見）才作決定，這或是對自己身體最負責任的行為。