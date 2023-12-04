氣候大會看中美 君子易處小人難防

別以為沙漠「乜都無」，它其實在塑造整個地球的故事。

衛星影像說明，南美亞馬遜森林如此茂盛，都要多得北非撒哈拉沙漠由大風一刮上天，飄洋過海的礦物養份。

沙漠形成天然邊界，史上大部分時間保護了中國免受遊牧民族入侵，同時也隔絕了中國向西擴展，使東亞形成獨特中華文化圈。

地球愈來愈熱，人類忙於想辦法降溫，熱辣辣的沙漠也是關鍵！

全球能否達標 視中美分工合作

《聯合國氣候變化框架公約》締約方會議第二十八屆會議（COP28）11月30日在沙漠大都會，阿聯酋迪拜召開，會期至12月12日。中東前殖民地辦世界大事，英國人特別不聚財，他們又像去年世界盃前狂批卡塔爾一樣，指控阿聯酋想大做油氣生意。

但撇除這些噪音，COP28很重要。

7年前巴黎COP21，各國同意限制全球升溫不高於工業革命前水平2攝氏度，力爭限於1.5度內。君子之約說好拉拉扯扯，美國退出又加入，扯到2年前格拉斯哥COP26，重申1.5度仍是目標，首次同意逐步減用煤碳，2030年前排放量比2010年減45%。

COP28談的不再是做甚麼，而是怎麼做。

國際能源署指出，要實現目標，最重要科技槓桿就是在今個十年完結之前，將全球可再生能源裝機（以發電量計算）增至3倍水平。毫不意外，世界能否達標，極大程度視乎兩大經濟體、兩大排放國、兩大冤家中美能否達成和履行君子協定，分工合作。

發達國終設基金 資助脆弱國家

可以看出中國非常重視COP28，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥，以國家主席習近平特別代表身份出席大會。美國總統拜登（Joe Biden）則似乎受以巴問題所困，上任以來首次錯過COP大會，在民主黨選民面前恐再失分。

幸好中美會前氣氛不錯，為COP28實現突破帶來希望。

11月15日習拜會前，中美發表《關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明》，表明兩國支持G20宣言所述努力爭取到2030年全球可再生能源裝機增至3倍，中美計劃加快可再生能源部署，以加快煤油氣發電替代，電力行業排放在達峰後實現「有意義的絕對減少」。這比中方此前表述的力爭「2030年達峰」進了一大步。

中美當時又宣布啟動「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，立即開展政策對話、技術解決方案交流和能力建設。中方首次承諾，與美方一同將甲烷和其他非二氧化碳溫室氣體，納入2035年氣候目標。甲烷問題一直是西方認為中國「做得未夠」一大論點。

COP28首日亦的確有好消息，發達國終同意與各國設立「損失與損害」基金，資助脆弱國家。現實固然很骨感，德國同意捐1億美元，英國6,000萬，杯水車薪甚麼都不是，美國更只捐美媒也直指丟臉的1,750萬，但總算開了個好頭吧。

大會還有一個多星期才結束，世界正注視中美兩個大國一舉一動，尤其是那些水浸眼眉的島國，訴求十分卑微：不死就算贏。

但口講無憑，就算有突破協定也是君子之約，關鍵還是君子地執行，這又回到沙漠的話題。

中國光電大爆發 沙漠出「綠洲」

彭博11月底深度專題指出，中國已在達標路上。

「黃沙中似冒出綠洲，映出華北天空之藍。」在內蒙古庫布其沙漠，蒙西基地庫布其光電站10月完成光伏組件安裝，佔地10萬畝（約67平方公里），相當20個紐約中央公園，發電量足110萬戶使用，是中國迄今單體規模最大光伏治沙項目。

這也只是中國新能源戰略一小塊拼圖。彭博稱，中國計劃分批在內陸興建總裝機達到，額外225座蒙西基地的再生能源電站，相當整個印度的世界第三大電網。今年目標建設裝機之中，報道確認了9成以上狀況，截至11月初三分之一已建成，另外一半在建，而內地出名在年終之前趕工。

沙漠非常適合再生發源建設。陽光充沛，風力夠猛，地方又大，更不會和農業或其他用途爭地，可進一步壓低本已由中國製造業大幅壓低的光電風電成本。

力推再生能源還有利中國經濟轉型，順帶吸引產業到內陸推動發展。彭博預期，中國2050年前每年能源投資規模至少會達3,860億美元，更進取的話可超6,000億。內蒙近年經濟增長迅猛，上半年按年增幅達7.3%，去年人均生產總值突破9萬人民幣，全國第八。

科學家早在1980年代已知道，若將沙漠吸收到的太陽能收集起來，只需6小時即夠當時全球用1年。如今中國正帶頭運用新技術，去收穫這世界本來不缺的能源。而新能源要真正普及，中國接下來還須進一步發展特高壓輸電網絡，讓西北清潔電力長距離、低損耗送到東南大城市，以及持續發展電池儲能技術，讓爆棚電力可以存放備用。

美步伐倘落後 主導權拱手讓京

中國正盡本份應對氣候危機，美國呢？

拜登上任以來，美國的確加大了再生能源建設力度，裝機由2019年水平增了一半，到2022年約為300吉瓦。但這還未到中國截至今年中1,322吉瓦四分一。考慮到美國人口不及中國四分一，人均能耗卻是中國2.5倍，美國再生能源建設步伐，實際上現應達到800多吉瓦才算跟上中國，正遠遠落後。

美國雖有加州州長紐森（Gavin Newsom）等對中國新能源「識貨」的進步政客，可惜這種聲音與美政壇主流相悖，遑論明年大選民主黨能否延續執政都成問題，弄不好美國再度退出氣候協定，美方本來最為擅長的前沿技術研發（仍須中國降低成本普及應用）前景充滿懸念。

氣候協定即使達成，也是君子之約，防君子不防小人。美國若趕不上步伐，則再一次將全球議題主導權拱手讓予中國。此外，發達國在巴黎協定承諾資助窮國轉型，扣除象徵式捐款，實質上恐會走數。西方現在這樣子又哪有錢呢？

▲ 《聯合國氣候變化框架公約》締約方會議第二十八屆會議11月30日在沙漠大都會，阿聯酋迪拜召開，會期至12月12日。（路透社圖片）