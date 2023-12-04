  • 23°C
香港時間 : 20231204日 (週一) 14:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

氣候大會看中美 君子易處小人難防

評論 2023/12/04

分享：

分享：

別以為沙漠「乜都無」，它其實在塑造整個地球的故事。

衛星影像說明，南美亞馬遜森林如此茂盛，都要多得北非撒哈拉沙漠由大風一刮上天，飄洋過海的礦物養份。

沙漠形成天然邊界，史上大部分時間保護了中國免受遊牧民族入侵，同時也隔絕了中國向西擴展，使東亞形成獨特中華文化圈。

地球愈來愈熱，人類忙於想辦法降溫，熱辣辣的沙漠也是關鍵！

全球能否達標 視中美分工合作

《聯合國氣候變化框架公約》締約方會議第二十八屆會議（COP28）11月30日在沙漠大都會，阿聯酋迪拜召開，會期至12月12日。中東前殖民地辦世界大事，英國人特別不聚財，他們又像去年世界盃前狂批卡塔爾一樣，指控阿聯酋想大做油氣生意。

但撇除這些噪音，COP28很重要。

7年前巴黎COP21，各國同意限制全球升溫不高於工業革命前水平2攝氏度，力爭限於1.5度內。君子之約說好拉拉扯扯，美國退出又加入，扯到2年前格拉斯哥COP26，重申1.5度仍是目標，首次同意逐步減用煤碳，2030年前排放量比2010年減45%。

COP28談的不再是做甚麼，而是怎麼做。

國際能源署指出，要實現目標，最重要科技槓桿就是在今個十年完結之前，將全球可再生能源裝機（以發電量計算）增至3倍水平。毫不意外，世界能否達標，極大程度視乎兩大經濟體、兩大排放國、兩大冤家中美能否達成和履行君子協定，分工合作。

發達國終設基金 資助脆弱國家

可以看出中國非常重視COP28，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥，以國家主席習近平特別代表身份出席大會。美國總統拜登（Joe Biden）則似乎受以巴問題所困，上任以來首次錯過COP大會，在民主黨選民面前恐再失分。

幸好中美會前氣氛不錯，為COP28實現突破帶來希望。

11月15日習拜會前，中美發表《關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明》，表明兩國支持G20宣言所述努力爭取到2030年全球可再生能源裝機增至3倍，中美計劃加快可再生能源部署，以加快煤油氣發電替代，電力行業排放在達峰後實現「有意義的絕對減少」。這比中方此前表述的力爭「2030年達峰」進了一大步。

中美當時又宣布啟動「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，立即開展政策對話、技術解決方案交流和能力建設。中方首次承諾，與美方一同將甲烷和其他非二氧化碳溫室氣體，納入2035年氣候目標。甲烷問題一直是西方認為中國「做得未夠」一大論點。

COP28首日亦的確有好消息，發達國終同意與各國設立「損失與損害」基金，資助脆弱國家。現實固然很骨感，德國同意捐1億美元，英國6,000萬，杯水車薪甚麼都不是，美國更只捐美媒也直指丟臉的1,750萬，但總算開了個好頭吧。

大會還有一個多星期才結束，世界正注視中美兩個大國一舉一動，尤其是那些水浸眼眉的島國，訴求十分卑微：不死就算贏。

但口講無憑，就算有突破協定也是君子之約，關鍵還是君子地執行，這又回到沙漠的話題。

中國光電大爆發 沙漠出「綠洲」

彭博11月底深度專題指出，中國已在達標路上。

「黃沙中似冒出綠洲，映出華北天空之藍。」在內蒙古庫布其沙漠，蒙西基地庫布其光電站10月完成光伏組件安裝，佔地10萬畝（約67平方公里），相當20個紐約中央公園，發電量足110萬戶使用，是中國迄今單體規模最大光伏治沙項目。

這也只是中國新能源戰略一小塊拼圖。彭博稱，中國計劃分批在內陸興建總裝機達到，額外225座蒙西基地的再生能源電站，相當整個印度的世界第三大電網。今年目標建設裝機之中，報道確認了9成以上狀況，截至11月初三分之一已建成，另外一半在建，而內地出名在年終之前趕工。

沙漠非常適合再生發源建設。陽光充沛，風力夠猛，地方又大，更不會和農業或其他用途爭地，可進一步壓低本已由中國製造業大幅壓低的光電風電成本。

力推再生能源還有利中國經濟轉型，順帶吸引產業到內陸推動發展。彭博預期，中國2050年前每年能源投資規模至少會達3,860億美元，更進取的話可超6,000億。內蒙近年經濟增長迅猛，上半年按年增幅達7.3%，去年人均生產總值突破9萬人民幣，全國第八。

科學家早在1980年代已知道，若將沙漠吸收到的太陽能收集起來，只需6小時即夠當時全球用1年。如今中國正帶頭運用新技術，去收穫這世界本來不缺的能源。而新能源要真正普及，中國接下來還須進一步發展特高壓輸電網絡，讓西北清潔電力長距離、低損耗送到東南大城市，以及持續發展電池儲能技術，讓爆棚電力可以存放備用。

美步伐倘落後 主導權拱手讓京

中國正盡本份應對氣候危機，美國呢？

拜登上任以來，美國的確加大了再生能源建設力度，裝機由2019年水平增了一半，到2022年約為300吉瓦。但這還未到中國截至今年中1,322吉瓦四分一。考慮到美國人口不及中國四分一，人均能耗卻是中國2.5倍，美國再生能源建設步伐，實際上現應達到800多吉瓦才算跟上中國，正遠遠落後。

美國雖有加州州長紐森（Gavin Newsom）等對中國新能源「識貨」的進步政客，可惜這種聲音與美政壇主流相悖，遑論明年大選民主黨能否延續執政都成問題，弄不好美國再度退出氣候協定，美方本來最為擅長的前沿技術研發（仍須中國降低成本普及應用）前景充滿懸念。

氣候協定即使達成，也是君子之約，防君子不防小人。美國若趕不上步伐，則再一次將全球議題主導權拱手讓予中國。此外，發達國在巴黎協定承諾資助窮國轉型，扣除象徵式捐款，實質上恐會走數。西方現在這樣子又哪有錢呢？

《聯合國氣候變化框架公約》締約方會議第二十八屆會議11月30日在沙漠大都會，阿聯酋迪拜召開，會期至12月12日。（路透社圖片）

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外廣角鏡

最新專欄文章 更多

王毅主持安理會 以巴劇情怎發展？
2023/11/29
王毅主持安理會 以巴劇情怎發展？
中美鬥而不破 經濟能否「超美」？
2023/11/28
中美鬥而不破 經濟能否「超美」？
世界急轉右 預視特朗普再登基？
2023/11/27
世界急轉右 預視特朗普再登基？
自殘式選舉 阿根廷別為我哭泣
2023/11/22
自殘式選舉 阿根廷別為我哭泣
歐洲科技追落後 突破保守求轉型
2023/11/21
歐洲科技追落後 突破保守求轉型
中國 經濟 美國 美元 政治 英國 行業 拜登 基金 習近平

下一篇文章

懂政府用心良苦 勿猶豫積極投票

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？