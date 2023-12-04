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懂政府用心良苦 勿猶豫積極投票

評論 2023/12/04

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再過6天，就是區議會選舉投票日了。這幾天，筆者在街口路邊看到，各區候選人使出渾身解數，拼政綱、拼理念、拼業績，力爭在這次區選中勝出。

與候選人一樣「繃緊了弦」的是特區政府，行政長官李家超等官員以多種方式，呼籲市民積極投票。這兩個月，李家超只要一有機會「亮相」，就呼籲選民參與投票。前天，香港新聞博覽館主辦行政長官座談會，李家超面對媒體，再次呼籲市民踴躍投票，他語重心長地說：「社區事務影響每位市民，若不參與投票將無法選出心儀的區議員為市民服務。」他強調：「政府希望日後建設更美好的社區，而區內問題需要由區議員了解居民意見後，再向政府反映，並由當局跟進，因此今次選舉非常重要。」

筆者看到，政府管治團隊一班主要官員都煞費苦心，不斷下基層「催票」，頗有「水滴石穿」、「磨杵成針」的恒心和毅力，除了民政與青年事務局局長麥美娟聯同義工隊夥伴，每天起早貪黑到各選舉點派發傳單，提醒選民投票及講解選舉注意事項外，政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強、公務員事務局局長楊何蓓茵、創新科技及工業局局長孫東等一眾政府官員都在義不容辭、當仁不讓的積極行動，安排布置有關選舉工程的各項工作，確保12月10日選舉公平、公正、廉潔、安全有序地順利進行。

選出為民服務貼心人 辦實事

有人認為，經過區選資委會嚴格「體檢」，就算是閉着眼睛投票，也能從399名候選人當中選出符合「愛國愛港」要求的88名區議員，何必這樣緊張兮兮呢？有這樣看法的人，「其實你不懂我的心！」

此次區選不僅是一場選舉，更是實現良政善治的關鍵一個環節。符合「愛國愛港」僅是最低門檻，政府希望從399名候選人當中選出最優秀的人，提升地區治理，增進市民福祉，市民應懂得政府的良苦用心。何謂「優秀」？筆者認為，以下3點必不可少。

只有「心貼心」，才會「實打實」。政府希望選民積極投票，選出服務市民的貼心人。選區議員，不能僅看「說功」，更要看「做功」；不能僅看「形似」，更要看「神似」；不能僅看「一時表現」，更要看「一貫表現」。怎樣才算「貼心」呢？可用3個詞語來概括其特點：放心不下、「糾纏」不休、無微不至。

先說「放心不下」。一個地區住着形形色色的人，是個小社會。一方面，這個小社會擁有共同的生活環境，所有人會遇到共同的困難和問題。另一方面，每一個群體、每一戶人家也會遇到不同的困難和問題。區議員應該熟知本地區的基本情況，掌握本地區的主要矛盾和矛盾的主要方面，以「時時放心不下」的責任感，關注關愛地區居民。比如，暴雨季節來臨，本地區浸水隱患有哪些？颱風來襲前，本地區危險建築有哪些？區議員的心裏應該時刻「有本帳」。居安思危，未雨綢繆，只有「放心不下」，才能工作到位。

再說「糾纏」不休。有人認為，「愛國愛港」意味着區議員須當「聽話的乖孩子」。這樣的理解十分片面！區議員不能無原則、無底綫地對抗政府，但並不意味着沒有主見、不向政府找「麻煩」。恰恰相反，政府希望區議員為了市民福祉多「糾纏」政府，講清情況，闡明理由，提出建議，把地區居民的訴求與政府的政策對接，多給市民辦實事，讓政府的惠民政策釋放更大效益。只要這種「糾纏」合情合理合法，不僅不會抹黑政府，還有助於提升政府的民望，政府當然歡迎了。

最後說「無微不至」。區議員不是「官」，最令人擔心是某些區議員把自己當成「官」，而且是「高官」。只管宏觀，不管微觀；只管決策，不管落實；只看遠處，不看近處；只動嘴，不跑腿。區議員的角色定位，決定了其必須思維縝密、作風務實、行動快捷，給市民提供無微不至的關愛。

選社區事務熱心人 3角度觀察

區議員不是「政治家」，而是「勤務員」。特區政府希望選民積極投票，選出社區事務的熱心人。怎樣才算「熱心」呢？可從以下幾個角度觀察。

其一，從往績看是否有好口碑。候選人當中，有的以往擔任過區議員。那麼，這些人在擔任區議員期間，是熱衷於搞政治呢？還是熱心給街坊鄰居辦實事？服務市民是「一以貫之」呢？還是「一時興起」？市民對他（她）的口碑如何呢？有過往業績可查，不難做出評判。

其二，從政綱看是否切合實際。有很多候選人是第一次參選，無過往的業績可供考察。不妨看看他們的政綱是否切合實際。所謂「切合實際」至少有兩層含義：一是符合民意；二是能夠落地。一個地區的居民訴求很多，哪些能夠辦到、哪些無法辦到？哪些近期可辦、哪些遠期可辦？哪些是「最大訴求」、哪些是「一般訴求」？政府沒有三頭六臂，「惠民生」也要按照「輕重緩急」的原則一件事一件事去辦，不可能一蹴而就。因此，誰的政綱接地氣？誰的政綱不靠譜？從中可以看出服務社區能力的高下。

其三，從宣介看是否有親和力。選民聽候選人宣介，如同考官對考生進行「面試」。千人千面，各有所長。有的人天生就擅長和人打交道，具有超乎常人的親和力，善於和不同階層、不同群體、不同年齡段的人打交道，並樂在其中。地區治理涉及的人和事千奇百怪，具有這種親和力的人，就具有把工作做好的素質，選民不妨對本地區的候選人做一番「面試」。

顧全大局同心人 謀善治良策

區議員作為地區治理體系中的骨幹，既要維護本地區居民利益，又要維護香港的整體利益。特區政府希望選民積極投票，選出顧全大局的同心人。怎樣才算「同心」呢？可從以下幾點觀察。

其一，觀察候選人對港情的認知如何？把今天的香港放在回歸26年的時間段來看、放在國家大局和國際局勢下來看，香港處於甚麼歷史方位？官方的慣常說法是「香港實現了由亂到治，正處於由治及興的關鍵時期」，這是對當下香港實際情況的定義。何謂「由治及興」？就是良政善治已經開啟，「興」的動能正在滙聚。那麼，在這種大環境下，候選人就應該多謀善治良策、多做助推發展之事。選民可以看看，誰的政綱最能體現這些元素。

其二，觀察候選人對施政報告的理解如何？李家超最新一份的施政報告以《拼經濟謀發展，惠民生添幸福》為題，其邏輯綫非常清晰，透過保平安、拼經濟、謀發展、惠民生，最終為市民添幸福。那麼，候選人所在地區的事務如何與施政報告對接？對施政報告理解得透徹，今後工作會銜接得順暢；對施政報告一知半解，則今後與政府之間難以合拍。選民多與候選人交流，考察誰對施政報告理解得最透徹。

其三，觀察候選人的個性如何？人的個性千差萬別。性格偏執的人，不容易接受別人意見，「一條道走到黑」；性格包容大度的人，聽得進不同意見，善於平衡各方利益。區議員從事的工作屬公共事務，平衡各方利益很重要，必須具有包容大度的性格特徵。這種性格特徵的人，在遇到香港整體利益與本地區利益發生衝突時，就會權衡利弊，想辦法找到一個最佳解決方案，實現各方利益最大化。選民在與候選人交流時，不妨多觀察一下。

總之，選對了人，才能做對事；做對了事，才能添幸福。區選4年一次，選民把票投給誰，事關今後4年本地區居民的幸福指數。區議會不能成為「亂港平台」，但也不能成為擺設，而應成為政府為民服務的有力幫手。因此，政府希望選出做實事、能辦成事的人擔任區議員，令香港的基層治理水平得到全面提升。

十三屆全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、中央港澳辦主任夏寶龍十分關心香港的地區治理，他在今年4月來港考察時指出：「一個對立的社會是沒有前途的。香港是一個大家庭，應該形成包容共濟、求同存異、理性溝通的濃厚氛圍，有事好商量，眾人的事情眾人商量。」

選民積極參與區選投票，選出為民服務的貼心人、社區事務的熱心人、顧全大局的同心人，正是為香港這個大家庭負責的體現，有利於香港這個大家庭和諧穩定、幸福平安。

12月10日，「李家超喊你去投票」、「特區政府喊你去投票」。為了良政善治、為了市民福祉，也為了你的美好生活，不要再猶豫了！

區選4年一次，選民把票投給誰，事關今後4年本地區居民的幸福指數，因此選民應積極參與區選投票，選出「優秀」區議員。（資料圖片）

撰文 : 屠海鳴 全國政協港澳台僑委員會副主任、香港新時代發展智庫主席、暨南大學「一國兩制」與基本法研究院副院長、客座教授

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