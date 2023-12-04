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跑遍「9+2」 港能造就「灣區大滿貫」

評論 2023/12/04

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在港珠澳大橋上跑步，除可欣賞遼闊的景致之外，在橋面上每邁出一步，都會令跑手有「跑到珠海去」、「跑進大灣區」或「跑遍9+2」（即粵港澳大灣區，包括廣東九市及兩個特別行政區）的想法。

早前首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松舉行，報名人數遠超過大會8,000個名額。那是自大橋啟用5年以來，首次成為「半馬」賽道，跑手難得體驗，感覺新鮮。可惜這個跨海半馬需要在大橋香港連結路折返，實在美中不足。若日後能把賽道延伸至澳門及珠海路段成「全馬」，讓跑手跑「進」大灣區，親身體驗粵港澳連綫。

馬拉松帶動城市發展 增效益

類似這種地域性聯繫的馬拉松有：從德國跑到奧地利及瑞士的「三國」馬拉松、從亞洲跑到歐洲的（土耳其）伊斯坦堡馬拉松，以及位於印度洋與大西洋之間的（南非）開普敦「兩大洋」馬拉松。當然，跑進大灣區會涉及跑手跨境的眾多技術問題，包括行政，如出入境手續、安檢、急救支援、保險，乃至法律，如司法管轄權等操作細節。

雖然問題並不容易解決，但透過馬拉松，可讓跑手親身跑進內地，從促進香港與大灣區進一步融合這個深遠意義的角度來看，這些在操作上的細節，希望能有方法處理。

與跑「進」大灣區同樣吸引的是跑「遍」大灣區「9+2」城市。如果香港先聯同幾個鄰近城市，例如珠海、澳門、深圳、廣州等作為起步，合辦「大灣區馬拉松大滿貫」，將能為港、粵、澳，以及海外的跑手，定下全新的目標和挑戰。

在新冠疫情前，全國各地的馬拉松（全馬及半馬）數量曾飈升至逾1,800場的歷史高位。根據《新浪香港》報道，截至11月23日，今年各大城市舉辦了367場馬拉松賽事，全年平均一天一場馬拉松。個別地區如四川的全馬或半馬，也有類似「大滿貫」的賽程。近期適值馬拉松賽季，大灣區每周平均就有3場長跑賽事。全國更在11月26日，同一天有逾20場賽事舉行，包括上海、紹興、衢州、滁州、張家界、重慶等，其中在大灣區城市珠海、肇慶及深圳南山都有舉行。

根據泉州華僑大學體育學院今年6月公布的一份研究顯示，內地城市近年透過舉辦馬拉松，帶動了城市發展，其中包含經濟增長，以及提升城市形象和競爭力等因素在內。正由於各地省市普遍預期，馬拉松有其經濟及社會效益，並有助提升城市的地位及形象，難怪全國各地都熱衷於舉辦馬拉松。

馬拉松是運動旅遊的典型項目，會吸引境外跑手（遊客）和觀眾參與，為當地酒店、旅遊、餐飲及款待等行業都帶來經濟效益。2021年美國紐約、2022年芝加哥及2023年波士頓的馬拉松，便分別為當地帶來4.27億美元（下同）、3.86億及約1億元的經濟效益。

強強聯手 為港再添國際盛事

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提及，粵港澳要共同推進大灣區體育事業和產業發展，合辦一批國際性、區域性品牌賽事，而三地將攜手承辦2025年全運會已是一例。馬拉松作為參與人數眾多的體育活動，日後「大灣區大滿貫」可由香港牽頭主辦，因香港的海外跑手佔比較多，所以是最有條件造就這項既國際化，又屬區域性的體育盛事。正如中國香港田徑總會主席關祺表示，「田總」希望港珠澳大橋這項賽事可以一直延續下去，並期望成為一個具標誌性的香港體育項目。

從「跑進大灣區」或「跑遍9+2」的概念出發，日後不管命名為「大灣區大滿貫」或「大灣區盃馬拉松分站賽（或巡迴賽）」的賽事，只要香港與灣區城市強強聯手，再配合旅發局有效的推廣，便可再為香港多添一項國際盛事。

首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松早前舉行，那是自大橋啟用5年以來，首次成為「半馬」賽道，跑手難得體驗，感覺新鮮。（中新社資料圖片）

撰文 : 張樹槐 曾在6大洲完成100多個馬拉松，包括「世界馬拉松大滿貫」（World Marathon Majors）賽事和內地20個長跑比賽

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